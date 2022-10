Leimen-Ochsenbach. (luw) Fritz Schwarz hat den perfekten Moment erwischt: Während der partiellen Sonnenfinsternis am Dienstag nahm er ein Foto von der "angeknabberten" Sonne auf. Bekanntlich gelangte der Mond auf seiner Umlaufbahn teilweise zwischen Erde und Sonne, sodass er einen Teil davon ab 11 Uhr – von der Erde aus gesehen – verdeckte.

Der 72-Jährige aus dem Leimener Ortsteil Ochsenbach wartete an seinem Dachfenster in der Ochsenbacher Straße auf jenen Moment. "Oft waren Wolken davor, aber ich habe gewartet, bis eine Lücke da war", erzählt Schwarz auf Nachfrage der RNZ, an die er das Foto am gestrigen Mittwoch sendete. Er fotografiere als Hobby "alles Mögliche", sagt er. Solch ein seltenes Ereignis – die nächste partielle Sonnenfinsternis wird wohl erst 2025 zu sehen sein – wollte er daher gern festhalten. Und um 11.45 Uhr war es so weit.

Dunkler Hintergrund, schon fast mystisch anmutende Wolken um jenes leuchtende, aber eben nicht vollständig runde Objekt namens Sonne herum: Das Bild wirkt nicht so, als wäre es am helllichten Tag aufgenommen: Schwarz schraubte dafür einen sogenannten Graufilter auf das 500er Objektiv seiner Panasonic-Systemkamera: "Den habe ich auf die höchste Stufe gestellt, damit alles abgedunkelt wird." Nur so könne man überhaupt etwas erkennen, wenn man direkt in die Sonne fotografiert, erklärt er. Und so kam es zu dieser einzigartigen Aufnahme.