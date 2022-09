Von Agnieszka Dorn

Leimen. Ist Rauchen wirklich cool, wenn weltweit jährlich über rund acht Millionen Menschen an Folgen des Tabakkonsums sterben? Und ist es wirklich cool, das Leben anderer Menschen und Familien zu zerstören, indem man Drogen anbietet? Die Antworten darauf sollte jedem klar sein. Der Jugend- und Motivationscoach Osman Citir war mit seinem Comedy-Programm "Comedy macht Schule" an der Otto-Graf-Realschule in Leimen. Die Veranstaltung fand in der St. Ilgener Kurpfalzhalle statt. Über 300 Schüler der siebten bis neunten Klassen erlebten einen lehrreichen, aber auch durchaus lustigen Tag.

Citir sprach so ziemlich alle Themen an, die wichtig für Heranwachsende sind. Darunter waren Themen, bei denen man schnell auf die "schiefe Bahn" geraten kann wie Alkohol, Tabakkonsum oder Drogen. Das Ganze verpackte er so, dass es erfrischend motivierend und nicht mit "erhobenem Zeigefinger" wirkte. Dabei erzählte Citir auch von seinen eigenen Erfahrungen. So habe ihm, als er 13 Jahre alt war, ein älterer Mitschüler "Gras" – umgangssprachlich für die Droge Marihuana – angeboten. Er habe damals nicht gewusst, was "Gras" sei, sagte Citir. Für ihn sei es Rasen gewesen. Als er mitbekomme hätte, um was es sich wirklich handelt, habe er abgelehnt und jenem Schüler gesagt, er solle ihn damit in Ruhe lassen.

Er wolle leben und irgendwann einmal für Frau und Kinder sorgen, so Osman Citir. Es sei nicht cool, wenn jemand das Leben anderer Menschen zerstören möchte. Er wisse, wo jener Mitschüler heute mit seinem Drogenkonsum gelandet sei, fügte Citir hinzu. Zudem machte er darauf aufmerksam, dass Eltern den Kindern Lebensträume "aufzwingen" möchten, die sie selbst einst nicht verwirklichen konnten. Die Kinder sollten daher ihren Vorstellungen nach in eine bestimmte schulische oder berufliche Laufbahn gehen. Man sollte aber den eigenen Lebenstraum verwirklichen, nicht den der Eltern, so Citir.

Im Laufe des Tages gab es Workshops mit Osman Citir zu den Themen. Lehrerin Catherine Rittler erklärte, es sei der Schule wichtig gewesen, Osman Citir nach Leimen zu holen. Sein Programm vermittle Werte, die wichtig für Heranwachsende seien und ein friedliches und harmonisches Miteinander förderten. Alle Schüler sollten sich als Teil einer Gemeinschaft sehen und sich dessen bewusst werden, so Rittler, gerade in diesen generell von Konfrontation geprägten Zeiten. Die Otto-Graf-Realschule wurde im Juni mit dem Titel "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage" vom gleichnamigen bundesweiten Netzwerk ausgezeichnet. Der Lions Club Leimen spendete der Schule 3700 Euro für "Comedy macht Schule". Das Geld wird zudem für weitere interne Projekte gegen Diskriminierung und für ein harmonisches Miteinander eingesetzt.