Mit nur einer Halle sei das nicht möglich, meint Klodt. Schon jetzt gebe es eine schwierige Durststrecke, weil die Abteilungen Handball, Volleyball und Basketball derzeit erhebliche Kompromisse eingehen müssten. Gerade habe der Abteilungsleiter der Volleyballer seinen Rücktritt angekündigt, weil er die schwierigen Bedingungen in Ladenburg nicht mehr länger akzeptieren will.

Mit dieser hohen Summe, mit der niemand gerechnet hat, stellt sich nun die Frage, ob Ladenburg sich die neue Halle leisten kann. Darüber müssen die Gemeinderatsmitglieder an diesem Mittwoch in ihrer Sitzung entscheiden. "Keiner zweifelt an, dass wir die Sporthalle brauchen, zumal wir auch in der Lobdengauhalle einen riesigen Sanierungsstau haben", führt die LSV-Vorsitzende aus. Sie ist zwar einerseits erfreut, dass durch den Bevölkerungszuwachs Ladenburgs auch zahlreiche neue Mitglieder in den Großverein eingetreten sind, andererseits müssten die Erwartungen der neuen Mitglieder auch erfüllt werden.

Von Axel Sturm

Ladenburg. "Diese Zahl hat mich geschockt – aber es hilft ja nichts, die neue Dreifeldsporthalle im Römerstadion muss gebaut werden", sagt Petra Klodt, Vorsitzende der Ladenburger Sportvereinigung (LSV). Sie befürchtet in den kommenden Wochen "schwierige und intensive Diskussionen".

Als vor fünf Jahren nach einer jahrzehntelangen Anlaufzeit über den Bau der neuen Dreifeldsporthalle konkreter gesprochen wurde, stand eine Bausumme von rund sechs Millionen Euro im Raum. Eine erste vorsichtige Kostenschätzung erfolgte Anfang 2020 durch das Architektenbüro Löhle aus Augsburg, das den Architektenwettbewerb gewonnen hatte. Damals war von rund zehn Millionen Euro die Rede. Dass sich die Kostenschätzung nun bei rund 17 Millionen Euro bewegt, wie Bürgermeister Stefan Schmutz im jüngsten Ausschuss für Technik und Umwelt bekannt gab, erhitzt derzeit viele Gemüter in der Römerstadt.

Seit Donnerstag steht bei der Vorsitzenden das Telefon nicht mehr still. "Alle stellen sich die Frage, ob die Halle nach dieser Kostenentwicklung noch gebaut wird", schildert Petra Klodt. Beantworten kann sie diese Frage selbstverständlich nicht, aber sie fordert eine riesige Kraftanstrengung, damit das bereits weit fortgeschrittene Projekt nicht sterben muss. Vorstellen will sich die Vorsitzende dieses Szenario erst gar nicht. Würden die Pläne auf Eis gelegt, wäre dies für die Sportstadt Ladenburg "eine absolute Katastrophe".

Petra Klodt erinnert auch an die Wichtigkeit der Halle für den Schulsport und wird nicht müde, zu erwähnen, dass der Sport eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe leitet – und das ehrenamtlich. "Das alles ist für unsere Gesellschaft unbezahlbar", sagt sie. "Für mich ist die Frage eines Hallenbaus daher eng mit der Aussage verknüpft, dass ehrenamtliches Engagement anerkannt werden muss." Gleichzeitig erkenne sie aber sehr wohl an, dass Ladenburg jetzt ein Riesenproblem habe und eine große Kraftanstrengung nötig sein wird, um die Halle zu bauen.

"Ich bin beinahe rückwärts umgefallen. Das ist ja Wahnsinn", so der Vorsitzende des Dachverbands der sporttreibenden Vereine, Mark Völkel, der die Kostenexplosion für eine Katastrophe hält. Er plädiert dafür, eine günstigere Lösung umzusetzen, aus seiner Sicht müsste das möglich sein. "Wir können uns einen allerhöchsten Standard eben nicht leisten, und daher sollte eine abgespeckte Version jetzt ins Spiel kommen", findet Völkel. Er hätte sogar Verständnis, wenn die Halle nicht gebaut werden könnte. "Schließlich hat die Stadt auch noch andere gesellschaftliche Aufgaben zu erfüllen."

Einen genauen Einblick in die Finanzlage der Stadt hat er zwar nicht, und auch über ihren weiteren Aufgabenkatalog ist Völkel nicht genau informiert. Doch er befürchtet, dass die Halle nicht gebaut werden kann. "Sie wird dann von etwa 1000 Sportlern genutzt, das wäre dann eine Pro-Kopf-Investition von 15.000 Euro – das muss man sich mal vorstellen", meint er. Für ihn war die Ursprungssumme von sieben Millionen Euro in Ordnung, bei zehn Millionen habe er "schlucken müssen", aber 17 Millionen, das sei eine Zahl, die nun alles infrage stellt. "Wir alle stehen vor einer ganz schwierigen Situation."

Auch der Vorsitzende des ASV Ladenburg, Joachim Loose, macht sich Sorgen. Der Kraftsportverein muss bereits jetzt gelegentlich in die Nachbarkommunen Schriesheim und Heddesheim ausweichen, um ausreichend Trainingszeiten anbieten oder große Meisterschaften organisieren zu können. Loose befürchtet nun ebenfalls, dass die neue Halle aufgrund der explosionsartig gestiegenen Preise doch nicht gebaut werden kann. "Wir waren noch nie so nahe dran, und im Hinblick auf den Zustand der Lobdengauhalle und der notwendigen Grundsanierung besteht höchste Gefahr für alle Hallensportarten", sagt Loose. Er hat eine große Bitte an die Entscheidungsträger: "Versucht bitte alles, damit die neue Halle im Römerstadion gebaut werden kann".