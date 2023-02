Ladenburg. (stu) Eine so deutliche Kritik, wie sie in der Sitzung des Technischen Ausschusses am Mittwoch gegen die Straßenbehörde im Landratsamt ausgedrückt wurde, gab es in Ladenburg noch nie. Die Diskussion entbrannte beim Tagesordnungspunkt "Probephase Einbahnstraßenregelung in der Neuen Anlage und Schwarzkreuz-/Luisenstraße".

Stadtbaumeister Andre Rehmsmeier berichtete über den