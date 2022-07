Frenzels Karriere bei der Rhein-Neckar-Zeitung begann früh – nämlich im Alter von 17 Jahren als Schüler im Korrektorat der damaligen Heidelberger Verlagsanstalt HVA, die sich um die technische Herstellung der Zeitung kümmerte. Nach Abitur am Bunsen-Gymnasium und dem Wehrdienst begann der Heidelberger Anfang 1977 sein Volontariat in der Stadtredaktion. Später baute er die Redaktion des RNZ-eigenen Anzeigenblattes "Wochen-Kurier" auf, ehe er 1988 in die Berichterstattung über das Heidelberger Umland wechselte. Ein Meilenstein war hier die Einführung der Ausgabe "Region Heidelberg" im Februar des Jahres 2010, die seither ihren Lesern täglich deutlich mehr Informationen aus den Städten und Gemeinden rund um Heidelberg liefert als zuvor.

Region Heidelberg. (cm) Wenn die Redakteurinnen und Redakteure der RNZ zu ihrer täglichen großen Konferenz in der Heidelberger Neugasse zusammenkommen, stehen die Themen der kommenden Ausgabe im Mittelpunkt. Am Donnerstag war dies jedoch anders. Es endete nämlich nach exakt 16.615 Tagen eine Ära bei der RNZ – und zwar die Ära von Thomas Frenzel. Der langjährige Leiter der Redaktion "Region Heidelberg" wechselte zum Monatsende nach über 45 Dienstjahren in den Ruhestand.

Frenzels Karriere bei der Rhein-Neckar-Zeitung begann früh – nämlich im Alter von 17 Jahren als Schüler im Korrektorat der damaligen Heidelberger Verlagsanstalt HVA, die sich um die technische Herstellung der Zeitung kümmerte. Nach Abitur am Bunsen-Gymnasium und dem Wehrdienst begann der Heidelberger Anfang 1977 sein Volontariat in der Stadtredaktion. Später baute er die Redaktion des RNZ-eigenen Anzeigenblattes "Wochen-Kurier" auf, ehe er 1988 in die Berichterstattung über das Heidelberger Umland wechselte. Ein Meilenstein war hier die Einführung der Ausgabe "Region Heidelberg" im Februar des Jahres 2010, die seither ihren Lesern täglich deutlich mehr Informationen aus den Städten und Gemeinden rund um Heidelberg liefert als zuvor.

Es war RNZ-Verlegerin, Geschäftsführerin und Chefredakteurin Inge Hoeltzcke, die auch auf Frenzels Anfänge im Unternehmen einging. Sie dankte dem Redaktionsleiter für die vielen Jahre, in denen er mit Kompetenz, scharfsinnigem Sachverstand sowie ausgewogenen, brillant verfassten Berichten und Kommentaren die RNZ nach vorne gebracht habe. Bis zum Schluss habe er 100 Prozent gegeben. "Wir werden Dich vermissen", betonte Hoeltzcke und lobte Frenzel für seine kritischen und konstruktiven Gedanken. Frenzels Reputation innerhalb und außerhalb der RNZ sei immens.

Chefredakteur Klaus Welzel bezeichnete Frenzel als echtes "RNZ-Gewächs". Er lobte die positive Art des Neu-Ruheständlers und die Fähigkeit, das berühmte Glas Wasser halb voll zu sehen. Thomas Frenzel sei vielen Mitarbeitern bei der RNZ ans Herz gewachsen. Neben der Erfahrung des Redaktionsleiters lobte Welzel auch dessen Verlässlichkeit und hohen Einsatz. Frenzel habe auch immer über den Tellerrand der Region hinaus geblickt. Er habe viel Wert auf Planung und Layout gelegt und sei ein Journalist durch und durch. Welzel erwähnte auch das umfassende Wissen über die Gemeinden, die Bürgermeister und die Rathäuser in der Region. Der Chefredakteur verriet zudem, dass Frenzel sein Wissen auch künftig mit den Lesern teilen werde und der RNZ als freier Mitarbeiter treu bleibt.

Thomas Frenzel bedankte sich bei der RNZ, die ihm in all den Jahrzehnten Vertrauen entgegengebracht und ihm viele journalistische Freiheiten eingeräumt habe. Er blickte zurück auf die technischen Umbrüche vom "Bleiumbruch", bei dem die Druckzeilen einzeln in Blei gegossen wurden, über den Klebeumbruch, bei dem bedrucktes Papier zu einer Zeitungsseite zusammengeklebt wurde, bis zum digitalen Erstellen von Seiten. Auch am Donnerstag verabschiedete er sich mit einem Klopfen auf den Türrahmen – sein Markenzeichen – aus der Redaktion. Es war nur ein vorübergehender Abschied.