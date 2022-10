Von Julian Baum

Hirschberg-Leutershausen. Schnell, effizient, unbürokratisch – so beschrieb Gaby Krauch, Erste Vorsitzende des Vereins "Hirschberg hilft", am Ende der Jahreshauptversammlung die zügige Sitzungsabwicklung. Das kann sinnbildlich aber auch für die Vereinsarbeit gelten, die sich der Hilfe für Menschen verpflichtet, die unverschuldet in Notlagen geraten sind.