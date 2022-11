Doch auch als Mieter hat die Sparkasse in ihren neuen Standort investiert. Am Ende seien es mehr als eine halbe Million Euro gewesen, sagt Kowalski. Doch für ihn ist diese Investition ein Bekenntnis zu dem Standort. "Wenn wir als Mieter so viel investieren, dann wollen wir lange bleiben." Und auch der bereits auf zehn Jahre ausgelegte Mietvertrag sei ein klares Zeichen in diese Richtung.

Während sich die beiden früheren Standorte Leutershausen und Lützelsachsen im Besitz des Kreditinstituts befinden, sei man in der Filiale in Großsachsen lediglich Mieter gewesen, erklärt Fischer. Und so verhält es sich nun auch mit der Filiale im Sterzwinkel.

Da es in den drei anderen Filialen kaum Ausbaumöglichkeiten gab, habe man in der Region lange nach Alternativen Ausschau gehalten, so der Pressesprecher der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord, Rico Fischer. Als das Bauprojekt im Sterzwinkel auf den Tisch kam, sei schnell klar geworden, dass dieses die Lösung sei. "Die Anbindung ist super", nennt Fischer einen der großen Faktoren. Denn sowohl über die Autobahn als auch mit der OEG ist der Neubau schnell zu erreichen, für Parkplätze ist gesorgt. Und für Mitarbeiter und Kunden hat die Filiale allerhand zu bieten.

Hirschberg-Großsachsen. Beinahe zwei Jahre nach dem ersten Spatenstich hat die neue Sparkassen-Filiale im Sterzwinkel am Mittwoch ihre Eröffnung gefeiert. Der auf 400 Quadratmeter verteilte Standort der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord bündelt in zentraler Lage nun die einstigen Geschäftsstellen Großsachsen, Leutershausen und Lützelsachsen. Und die perfekte Lage war es auch, die die Filiale in den Sterzwinkel zog.

Von Nadine Rettig

Neben zwei Geldautomaten mit Einzahlfunktion, von denen ein Außengeldautomat an sieben Tagen die Woche 24 Stunden pro Tag für die Kunden zugänglich ist, bietet die Filiale zwei Selbstbedienungsterminals sowie eine barrierefreie Tresoranlage mit 600 Schließfächern.

Im ersten Stockwerk befinden sich sechs lichtdurchflutete Beratungszimmer. "Hier sind Arbeitsplätze für zehn Mitarbeiter vorhanden", erläutert der stellvertretende Vorstandsvorsitzende, Thomas Kowalski. Dabei werden Mitarbeiter aus den drei ehemaligen Filialen eingesetzt.

Vor allem die technischen Neuerungen haben sich in der Investition niedergeschlagen. Denn in manchen Bereichen ist die Filiale ein Pionier: So wurde an der neuen Geschäftsstelle die erste "Live-Box" der Sparkasse in der Region eingebaut.

In Baden-Württemberg gebe es bisher lediglich eine weitere am Bodensee, so Fischer. Die "Live-Box" soll den klassischen Serviceschalter ersetzen. Betritt ein Kunde den Raum im Erdgeschoss, wird auf einem großen Bildschirm ein Serviceberater zugeschaltet. Diesem können über einen integrierten Scanner Dokumente übermittelt werden, auch Unterschriften lassen sich tätigen. Es ist quasi ein digitaler Bankschalter, so Fischer.

Die "Live-Box" könne Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr öffnen. Denn die Mitarbeiter können sich aus dem Homeoffice oder von anderen Filialen zuschalten. Zukünftig könne so etwas gerade auf dem Land Vorteile bringen.

Was mit den Räumen der Altfiliale in Leutershausen passiert, sei noch nicht klar, so Fischer. Doch über die Nachnutzung in Lützelsachsen sei schon entschieden: Diese mietet der Caritasverband an.