Ein Nachmittag zum "Mutsingen"

Von Julian Baum

Hirschberg-Großsachsen. Musik macht Freude oder – ausgedrückt in Elena Kleiser-Wälz’ Worten: "Sie ist wie ein Elixier, das die Kraft hat, Augen zum Strahlen zu bringen." Das war auch der Anlass für die Chorleiterin und 23 ihrer Sängerinnen und Sänger des MGV Sängerbunds Großsachsen, unter freiem Himmel beim Seniorenzentrum am Turm zu konzertieren. Am