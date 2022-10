Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Die Nachricht kommt nicht ganz überraschend, ist aber trotzdem bitter: Das Gemeindehaus der Evangelischen Kirchengemeinde Leutershausen, das gegenüber dem Rathaus geplant war, wird nicht gebaut. Das geht aus einer Einladung zur Gemeindeversammlung am Sonntag, 30. Oktober, gegen 11 Uhr, in der Kirche im Anschluss an den