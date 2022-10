Gaiberg. (agdo) Erstmalig führt Gaiberg eine Hundesteuer für Kampfhunde ein. Das beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Zusammenkunft im Alten Schulhaus. Die Regelung tritt 2023 in Kraft.

Derzeit seien in Gaiberg 250 Hunde gemeldet, sagte Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel. Davon seien 23 Zweithunde, fünf Tiere dagegen von der Steuer befreit. Die Hundesteuer sei dafür gedacht, dass man pro Person oder Familie nicht 20 Hunde halte, sagte Müller-Vogel. Zum bis dato letzten Mal war die Hundesteuer in Gaiberg zum Januar 2017 erhöht worden. Wer einen Hund in Gaiberg hat, musste bislang für den Ersthund 80 und für den Zweit- oder jeden weiteren Hund 160 Euro jährlich zahlen.

Ab Januar kommenden Jahres sind es 96 Euro für den Ersthund und 192 Euro für den Zweithund sowie weitere Hunde. Neu eingeführt wurde nun eine Steuer für Kampfhunde. Diese ist in anderen Kommunen hoch: Je nach Ort liegt sie zwischen 600 und 900 Euro im Jahr. Gerechtfertigt wird die hohe Steuer für Rassen, die als Kampfhunde gelten, mit deren grundsätzlicher Gefährlichkeit.

Von der Gaiberger Verwaltung vorgeschlagen war für den Ersthund solcher Rassen eine Steuer in Höhe von 500 Euro im Jahr. Die Räte justierten hierbei nach und beschlossen 600 Euro jährlich. Hingegen von der Steuer befreit sind etwa Blindenführhunde, Behindertenbegleithunde oder andere speziell ausgebildete Hunde schwerbehinderter Menschen. Auch Jagdhunde, die im Forst oder bei Jagdaufsehern tätig sind, sind von der Steuer befreit. Sie gelten steuerlich als Diensthunde.

Er verstehe den Ausdruck "Kampfhunde" nicht ganz, sagte Hans-Jürgen Hennrich (Grüne). Denn was Kampfhunde seien, entscheide sich am andere Ende der Leine – beim Besitzer. Für ihn sei jeder Hund ein Hund. Einen Kampfhund getrennt auszuweisen, ergebe aus seiner Sicht keinen großen Sinn. Er habe selbst einen, fügte Hennrich hinzu. Martin Mühleisen (SPD/Aktive Gaiberger) fragte, wie viele Kampfhunde es in Gaiberg gibt. Drei, entgegnete Müller-Vogel. Einstimmig gab es bei der Erhöhung grünes Licht.