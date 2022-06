L600 am 15. Juni wieder frei (Update)

Gaiberg/Mauer/Wiesenbach. (bmi) Die eine große Baustelle ist gerade vollendet: Die Gaiberger Ortsdurchfahrt als Teil der Landstraße L600 – ist nach gut einjähriger Sanierung wieder für den Durchfahrtsverkehr freigegeben . Jedoch steht dem Bergdorf bereits die nächste größere Baustelle bevor: der Neubau der Wasserleitung "Südumgehung Gaiberg". Diesen hat der dafür zuständige Zweckverband Gruppenwasserversorgung "Unteres Elsenztal" mit Sitz in Wiesenbach per elektronischem Umlaufbeschluss einstimmig beschlossen.

Mit rund 725.000 Euro – und damit rund 130.000 Euro weniger als von einem Ingenieurbüro berechnet – gab die Grötz GmbH aus Gaggenau das günstigste dreier Angebote ab. Die Firma hat für den Zweckverband bereits die Wasserleitung vom Hochbehälter Niederzone Gaiberg zur Kreuzung der L600 verlegt und verantwortete zuletzt die Sanierung der Gaiberger Ortsdurchfahrt. Diese Baustelle war indes laut Abstimmungsunterlagen der Grund, warum die Südumgehung Gaiberg zeitlich nach hinten verschoben wurde: "Eine parallele Ausführung der Arbeiten" hätte eine großräumige Umfahrung des Ortes mit landwirtschaftlichem Gerät bewirkt, was der Zweckverband nach Absprache mit den Landwirten vermeiden wollte.

Die neue Wasserleitung soll in bestehenden Feldwegen im Süden der Gemeinde verlegt werden, entsprechend sind die Auswirkungen auf das alltägliche Leben weit geringer als bei der L600-Sanierung. "Wenn Sie nicht Gaiberger oder ausgiebiger Spaziergänger sind, werden Sie von der Maßnahme nichts mitbekommen", sagt Zweckverbands-Geschäftsführer Markus Kustocz.

Die Arbeiten sollten gleich im Anschluss an die L600-Erneuerung, spätestens Ende Juni beginnen und bis etwa Jahresende andauern. Daraus wurde jedoch nichts. "Es gibt, wie an vielen anderen Stellen auch, Lieferschwierigkeiten bei den Wasserleitungen", berichtete Kustocz auf Nachfrage. Wenn alles klappt, soll ab Ende Juli und damit mit rund sechs Wochen Verspätung begonnen werden.

Ziele der Maßnahme sind eine klare Trennung zwischen Verbands- und Ortsnetzleitungen und mehr Versorgungssicherheit durch eine direkte Befüllung des Hochbehälters ohne Abgänge ins Ortsnetz. Dazu übergibt der Zweckverband mittelfristig einige Leitungen an die Gemeinde Gaiberg, während diese bei der Sanierung der Ortsdurchfahrt Teile der Hochzonen- sowie die Ortsnetzleitung erneuerte und deren Kapazität vergrößerte. Zum Jahresende hin muss dann auch die frisch sanierte Ortsdurchfahrt an einer Stelle aufgerissen werden, wie Markus Kustocz erklärt: Die alte Leitung des Zweckverbands werde so lange noch genutzt und dann über ein Kopfloch abgetrennt. Dies werde dann zu einer etwa einwöchigen und einseitigen Sperrung der L600 mit Ampelschaltung führen.

Der Neubau der Wasserleitung "Südumgehung Gaiberg" wäre der einzige Tagesordnungspunkt beim Zweckverband gewesen, weshalb dieser statt der geplanten Versammlung eine Abstimmung per E-Mail wählte. Zudem gab Wiesenbachs Bürgermeister Eric Grabenbauer als Verbandsvorsitzender noch eine Eilentscheidung bekannt: Im Zuge einer laut Unterlagen "Erdverkabelungsmaßnahme der Syna" zwischen Wiesenbach und Mauer werden Glasfaserleerrohre gleich mitverlegt. Dies übernimmt die Tiefbaufirma Muthig Leitungsbau für gut 55.000 Euro. Zwischen den beiden Gemeinden wird die bisherige Freileitung durch ein Erdkabel ersetzt, die Strommasten verschwinden danach komplett. Auf gut einem Kilometer der Strecke werden die Glasfaserrohre mitverlegt, auf rund 400 Meter in sogenannten "Solotrassen". Die parallele Ausführung spart knapp 53.000 Euro Kosten ein.