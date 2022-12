Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Im vergangenen Jahr gab es viel Tierisches in der Doppelgemeinde zu bestaunen – man denke nur an den Biber in der Fischkinderstube. Dieses Jahr nun menschelt es sehr in der Kommune. Freude und Ärger gaben sich die Klinke in die Hand. Ein (unvollständiger) Rückblick.

> A wie "Ahoi": Die Fastnachter sind zurück nach langer