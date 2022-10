Edingen-Neckarhausen. (RNZ) Wer folgt auf Simon Michler? Das Interesse am Amt des Bürgermeisters ist groß, zeigt die Zahl der Kandidaten. Warum das so ist, und was die Bewerber in der Doppelgemeinde erreichen wollen, fragt die RNZ sie unter anderem beim RNZ-Wahlforum am kommenden Dienstag, 18. Oktober, in der Eduard-Schläfer-Halle. Los geht es um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

> Wer kommen will, muss sich bis Freitag, 14. Oktober, 16 Uhr anmelden per E-Mail an: sekretariat@rnz.de. Die Anmeldung muss folgende Daten enthalten: Name, Adresse und Anzahl der Reservierungen. Eine Person kann maximal vier Plätze reservieren – so lange es noch Plätze gibt.

Wer möchte, kann auch eine Frage an einen bestimmten Kandidaten hinzufügen. Wichtig ist dabei, dass die Frage klar formuliert und der Kandidat, an den sie gerichtet werden soll, genannt wird.

Aufgrund der zeitlichen Begrenzung der Veranstaltung können voraussichtlich leider nicht alle eingesendeten Fragen beim RNZ-Wahlforum an die Bewerber gerichtet werden. Die RNZ behält sich vor, eine Auswahl vorzunehmen.

Aufgepasst: Wer will, dass seine Frage anonym gestellt wird, muss das ebenfalls kenntlich machen. Am Abend selbst werden Zuschauer aus zeitlichen Gründen keine Gelegenheit haben, Fragen zu stellen.

> Eingeladen zum RNZ-Wahlforum sind: Die bisher vor Ort in Erscheinung getretenen Kandidaten

Aleksandra Janson

Gerd Wolf

Holger Vier

Florian König

Ramon Schürle

Klaus Merkle und

Ulf Wacker.

Sie werden sich vorstellen, und sich den Fragen von RNZ-Redakteurin Katharina Schröder sowie einer Auswahl der Fragen von Bürgern stellen.

> Darum geht es: Die Bürgerinnen und Bürger von Edingen-Neckarhausen sollen beim Wahlforum einen Eindruck von den Bewerbern um das Amt des Bürgermeisters bekommen. Dafür bringt die RNZ alle zusammen an einen Ort.

Nach dem Abend soll klar sein, wofür die Kandidaten stehen, was sie in ihrer Zeit als Bürgermeister erreichen wollen und wie sie ihre Ziele umsetzen – und bei der Haushaltslage finanzieren – wollen.