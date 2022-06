Edingen-Neckarhausen. (ans) Für die Freiwillige Feuerwehr Edingen-Neckarhausen war die Nacht von Sonntag auf Montag kurz: Um 2.22 Uhr wurde sie in die Hauptstraße in Edingen alarmiert – wegen eines Blitzeinschlags in ein Wohnhaus. Der Dachstuhl des Mehrfamilienhauses stand in Flammen. Die Edingen-Neckarhäuser Feuerwehr rückte laut Kommandant Stephan Zimmer mit allen verfügbaren Kräften und ihrem kompletten Fuhrpark aus, auch die Ilvesheimer Wehr war mit drei Fahrzeugen im Einsatz.

Drei Bewohner erlitten laut Zimmer eine Rauchgasvergiftung, zwei eine leichte, einer eine schwere. Letzterer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer breitete sich, wie der Kommandant erläuterte, im Firstbereich auf zwei Drittel der Gebäudelänge aus, aber der Wehr gelang es, den Brand zu löschen und ein weiteres Übergreifen der Flammen zu verhindern. Gegen 6 Uhr war der Einsatz beendet.

Derzeit ist das Mehrfamilienhaus laut Zimmer nicht bewohnbar. Durch den Brand wurde auch ein für die Statik wichtiger Balken angegriffen. Dieser muss nun erst einmal geprüft werden. Laut Kommandant bot noch in der Nacht ein zwei Häuser weiter wohnender Gemeinderat den Bewohnern des Brandhauses Asyl an. In den nächsten Tagen wollen die Betroffenen aber wohl bei Familienangehörigen unterkommen, die ebenfalls in Edingen-Neckarhausen wohnen.