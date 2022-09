Dossenheim. (cm) Ein 15-Jähriger hat am Samstag im Keller eines Mehrfamilienhauses im Sudetenstraße sein Fahrrad mit Waschbenzin gereinigt, wobei es zu einer Verpuffung kam. Dies teilten Polizei und Feuerwehr auf RNZ-Anfrage mit. Der Jugendliche kam mit Brandverletzungen an Händen und Füßen ins Krankenhaus.

Ein Polizeisprecher sagte, dass sich die Gase des Waschbenzins aus bislang unbekannter Ursache entzündeten. Es sei aber nicht zu einem größeren Brand gekommen, der Schaden betrage 5000 Euro.

Die Feuerwehr wurde kurz nach 9.30 Uhr zu einem "Kellerbrand" und einer Verpuffung gerufen. "Als wir vor Ort ankamen, hatten die Bewohner das Gebäude bereits verlassen", so die Wehr. Zwei Personen seien behandelt worden.

Die Feuerwehrleute gingen unter Atemschutz in das verrauchte Kellergeschoss vor, wo der Brand bereits durch Bewohner mit einem Pulverlöscher erfolgreich bekämpft worden sei. Alle Räume wurden kontrolliert und belüftet. Feuerwehrkommandant Stefan Wieder sagte, dass Reifen- und Kunststoffteile am Fahrrad gebrannt hätten.

Ort des Geschehens

Bereits am Freitag war die Feuerwehr kurz nach 20 Uhr wegen einer Notlage zu einer Türöffnung in einem Mehrfamilienhaus in der Edith-Stein-Straße gerufen worden. Noch vor dem Ausrücken wurde der Einsatz abgebrochen, weil die Polizei keine Hilfe mehr benötigt.