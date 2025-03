Walldorf. (seb) Damit die Menschen verantwortungsbewusster mit der Natur in Walldorf umgehen; damit die Feuerwehr effizienter arbeiten kann; und damit die Unterstützung im Katastrophenfall funktioniert: Aus diesen Gründen hat der Gemeinderat jetzt der Schaffung weiterer Stellen zugestimmt.

So hatten sich in den letzten Jahren die Klagen wegen der Zustände am Hochholzer See gemehrt, von