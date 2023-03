Fortan wollte der 36-Jährige seinen Lebensunterhalt offenbar mit dem Verkauf insbesondere von Marihuana und Kokain bestreiten. Bekanntlich waren in diesem Verfahren 21 Fälle angeklagt, von denen 20 nicht weiter verfolgt wurden: Es kam wie berichtet am ersten Prozesstag zu einer Verständigung, weil es rechtliche Zweifel an der Verwertung von Handynachrichten eines verschlüsselten Chat-Programms gab. Diese hatten die Grundlage für 20 Vorwürfe gebildet, es ging um den Handel mit kiloweise Drogen im Wert ...

Dabei hatte der 36-Jährige in seinem bisherigen Leben wenig zu lachen. Das Gericht wertete zu seinen Gunsten, dass er einen "schwierigen familiären Hintergrund" habe: Eltern und Großeltern seien Alkoholiker gewesen; mit sechs oder sieben Jahren kam er in ein Internat, das wohl eher einem "Kinderheim" glich. Nach Abitur und aufgrund finanzieller Probleme abgebrochenem Sportstudium wanderte er nach Irland aus. Hier betrieb er gemeinsam mit einem Geschäftspartner ein Fitness- und ein Tattoo-Studio, geriet aber auch in Kontakt mit Drogen und Alkohol. Die Beziehung mit seiner damaligen Partnerin scheiterte, der Kontakt zur gemeinsamen Tochter wurde weniger. "2017 ist er nach Deutschland gekommen, wo er mit einem Freund eine Baufirma gründete, um neu anzufangen", sagte der vorsitzende Richter. Doch er kam nicht von Alkohol und Drogen los, "war dem Ganzen nicht gewachsen". 2021 meldete die Firma Insolvenz an, es begann eine "Abwärtsspirale".

Doch zunächst ging es für den Mann aus Litauen nach dem Prozess zurück in die Justizvollzugsanstalt. Hier hatte er bereits die Untersuchungshaft verbracht, insgesamt hat er laut Urteil vor Therapiebeginn elf Monate Haft abzusitzen. Damit schien der in Fußfesseln vorgeführte Angeklagte zufrieden zu sein, der kurz nach dem Urteilsspruch mit seinem Verteidiger sogar schon wieder lachen konnte.

Wilhelmsfeld/Heidelberg. (luw) Ein 36-Jähriger ist am Donnerstag vor dem Heidelberger Landgericht wegen bewaffneten Drogenhandels und unerlaubten Rauschgiftbesitzes zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden. Im Rahmen einer groß angelegten Aktion der Ermittlungsbehörden in drei Bundesländern war im November 2021 im Keller eines von ihm angemieteten Wilhelmsfelder Einfamilienhauses eine Cannabis-Plantage gefunden worden.

Weil der Angeklagte selbst süchtig ist, soll er zwei Jahre der Freiheitsstrafe in einer Entziehungsanstalt verbringen. Wenn er die Therapie erfolgreich abschließt, könnte er bereits im Jahr 2025 wieder auf freiem Fuß sein: Das Gericht stufte die Chancen auf eine vorzeitige Haftentlassung als gut ein, demnach würde die zweite Hälfte der Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden.

Der Angeklagte sei "geradezu eifrig bestrebt, die Therapie anzugehen", sagte der Richter. Entsprechend groß sei die "Erfolgsaussicht". Dass er sich danach erneut ein Geschäft aufbauen könnte, erschien der Kammer "realistisch", auch aufgrund der ihm im Gutachten attestierten "Intelligenz und Zielstrebigkeit".

Update: Donnerstag, 9. Februar 2023, 19.18 Uhr

Angeklagter ist süchtig und schuldfähig

Wilhelmsfeld/Heidelberg. (bmi) Haft zwischen fünf Jahren und neun Monaten bis sieben Jahren für einen 36-jährigen Wilhelmsfelder wegen bewaffneten Drogenhandels? Und Vollzug der Strafe im Gefängnis oder in einer Entziehungsanstalt? Diese Fragen werden am Donnerstag vor dem Landgericht Heidelberg beantwortet. Dann fällt die Große Strafkammer des Gerichts das Urteil im Prozess gegen den heute 36-Jährigen, der im Sommer 2022 festgenommen wurde und seither in Untersuchungshaft sitzt. Er soll laut Anklage unter anderem mit 38 Kilogramm Marihuana und vier Kilogramm Amphetamin gehandelt haben.

700 Ermittler auf Razzia in Hessen, Rheinland-Pfalz sowie Baden-Württemberg und dort eben auch im Luftkurort: Im November 2021 hatte die Polizei zum Schlag gegen mutmaßliche Drogenhändler ausgeholt. Und in der Wohnung des Angeklagten über die bereits geschilderten Drogen hinaus auch 91 Cannabispflanzen, rund 70 Gramm Kokain, entsprechendes "Dealermaterial" wie Feinwaagen und Tütchen sowie ein Messer gefunden.

Hieraus lässt sich auch der eingangs genannte Vorwurf des bewaffneten Drogenhandels ableiten. Dieser wiegt vor dem Gesetz schwerer als der "einfache" Drogenhandel, der dem Wilhelmsfelder ursprünglich in 20 anderen Fällen vorgeworfen worden war. Doch nach einer Verständigung zwischen den Verfahrensbeteiligten am ersten Prozesstag werden diese Taten nicht weiter verfolgt, während der Angeklagte den bewaffneten Drogenhandel einräumt.

Der 36-Jährige soll laut Anklage im Frühjahr 2021 jeweils mehrere Kilogramm der genannten Drogen unter anderem in Weinheim, Ladenburg und Schriesheim gekauft und oftmals gewinnbringend im Luftkurort verkauft haben. Sein Rechtsanwalt hatte zuvor beantragt, die Verwertung eines Großteils der gesammelten Beweise zu verbieten: Diese waren mit Hilfe eines von der US-amerikanischen Sicherheitsbehörde FBI entwickelten verschlüsselten Handyprogramms gewonnen worden – und damit im Rahmen deutscher Strafverfahren womöglich nicht verwertbar.

Am vorletzten Prozesstag sagten diverse Polizisten und Kriminaltechniker vor der Kammer aus, wie Ina Untersteller als Sprecherin des Landgerichts Heidelberg erklärte. Zentral war aber vor allem das Gutachten der Rechtsmedizinerin Dr. Andrea Dettling. Ihre zwei wichtigsten Einschätzungen: Der 36-Jährige ist aus medizinischer Sicht schuldfähig.

Und aus Perspektive der Sachverständigen sind die Voraussetzungen für ein Unterbringen des Angeklagten in einer Entziehungsanstalt gegeben. "Beim Angeklagten liegt eine Suchterkrankung vor, aufgrund derer er auch die Tat begangen hat", erklärt Untersteller. Dem Verteidiger zufolge wuchs er unter schwierigen Bedingungen, "mit Alkoholikern im Elternhaus", auf.

Eine Rechtsfrage aber bleibt laut der Gerichtssprecherin die Beurteilung, ob durchs Behandeln in der Entziehungsanstalt eine hinreichend große Chance bestehe, dass der Angeklagte geheilt wird, keinen Rückfall erleidet und so weitere rechtswidrige Taten zu verhindern sind.

Update: Mittwoch, 8. Februar 2023, 20.03 Uhr

Hat der Angeklagte Drogen im Luftkurort angebaut und gebunkert?

Wilhelmsfeld/Heidelberg. (luw) Es war ein gewaltiger Schlag gegen mutmaßliche Drogenhändler, als im November 2021 insgesamt 700 Polizisten bei Razzien in Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz eingesetzt wurden. Durchsucht wurde dabei auch die Wilhelmsfelder Wohnung eines heute 36-Jährigen, der sich seit dem gestrigen Dienstag vor dem Heidelberger Landgericht wegen bewaffneten Drogenhandels verantworten muss. Unter anderem mit 38 Kilogramm Marihuana und vier Kilogramm Amphetamin soll er laut Anklage gehandelt haben.

Doch 20 der 21 ihm vorgeworfenen Taten werden nun infolge einer sogenannten Verständigung zwischen den Verfahrensbeteiligten nicht weiter verfolgt. Zuvor hatte der Rechtsanwalt des Angeklagten beantragt, die Verwertung eines Großteils der gesammelten Beweise zu verbieten. Dabei ging es um die US-amerikanische Sicherheitsbehörde FBI und um verschlüsselte Handy-Chats.

Aber von vorne: Erstmals trafen die Ermittlungsbeamten auf den 36-Jährigen, als sie im April 2021 einen anderen mutmaßlichen Drogenhändler observierten. Dessen heimliche Verfolgung führte die Beamten auf einen Waldparkplatz in Wilhelmsfeld, wo sich dieser mit dem Angeklagten traf. "Es fand ein Spaziergang im angrenzenden Waldgebiet statt, bei dem wir auch einzelne Gesprächsfetzen wahrgenommen haben", berichtete ein Zollbeamter nun als Zeuge vor Gericht. Zahlen seien ausgetauscht worden, der Angeklagte habe "eine Scheibe mehr" bestellt: Dabei handele es sich um einen "szenetypischen Begriff für eine bestimmte Menge Betäubungsmittel". Später sahen die Beamten Plastiktüten mit unbekanntem Inhalt im Kofferraum des anderen Mannes, der sie übrigens auch zu einer "Geldwäsche-Firma" in Viernheim geführt habe, wie der Ermittler erzählte.

Doch die Beamten griffen noch nicht zu, stattdessen beobachteten sie insbesondere den damals wohl noch nichts ahnenden Kontaktmann des Wilhelmsfelders, aber auch andere mutmaßliche Drogenhändler über Wochen weiter: Zusammen sollen sie Marihuana, Haschisch und Amphetamin "in nicht geringer Menge" aus dem Ausland importiert und hierzulande weiterverkauft haben. Der Anklage zufolge soll der 36-jährige Wilhelmsfelder im Frühjahr 2021 jeweils mehrere Kilogramm der genannten Drogen unter anderem in Weinheim, Ladenburg und Schriesheim gekauft haben. Der gewinnbringende Weiterverkauf soll oftmals im Luftkurort stattgefunden haben; teilweise ging es demnach um fünfstellige Geldbeträge. Jedoch bildete der Austausch von Nachrichten über das verschlüsselte Handyprogramm "Anom" die Grundlage für diese Vorwürfe, die 20 der insgesamt 21 Anklagepunkte umfassten. Und der Verteidiger des 36-Jährigen stellte den Antrag auf ein Beweisverbot: Weil das FBI im Zuge einer "Operation Trojanisches Schild" die Software entwickelt hat und damit auch die Daten von der amerikanischen Behörde gesammelt worden seien, bestünden Zweifel an der Verwertbarkeit dieser Informationen im Rahmen deutscher Strafverfahren.

Doch mit dieser Frage muss sich das Heidelberger Landgericht nun nicht mehr beschäftigen. Am Nachmittag kam es nämlich zu einem "Deal" zwischen Kammer, Staatsanwalt und Verteidiger, wodurch das Gerichtsverfahren mit zunächst sieben angesetzten Verhandlungstagen deutlich verkürzt werden kann: Der Angeklagte räumt den 21. Anklagepunkt ein, die Verfahren in den anderen 20 Punkten werden eingestellt. Wobei für das Urteil nun ein Strafrahmen zwischen fünf Jahren und neun Monaten und sieben Jahren Freiheitsstrafe festgehalten wurde. Dies ist möglich, weil bei der eingangs genannten Razzia in der Wohnung des Angeklagten neben 91 Cannabispflanzen, einigen Kilogramm Marihuana und rund 70 Gramm Kokain auch ein Messer gefunden wurde: Dadurch lautet im 21. Fall der Vorwurf auf bewaffneten Drogenhandel, was vor dem Gesetz schwerer wiegt als der "einfache" Drogenhandel, der in den anderen 20 Fällen zum Tragen käme. Für den Vollzug der Strafe in Betracht kommt wohl auch die Unterbringung des Mannes in einer Entziehungsanstalt, wie der Richter sagte. Der Angeklagte konsumiere selbst Drogen. Nach den Worten seines Verteidigers wuchs er unter schwierigen Bedingungen, "mit Alkoholikern im Elternhaus", auf.

Übrigens war der Angeklagte bei der Durchsuchung im November 2021 nicht zu Hause. Mutmaßlich flüchtete er später nach Spanien, wo er im Sommer 2022 festgenommen wurde. Seither sitzt er in Untersuchungshaft. Der Prozess wird am 31. Januar fortgesetzt.