Stein ist dabei eigentlich branchenfremd, könne man sagen, sei 2016 einfach so da reingerutscht: "Zuvor war hier in Wiesloch ,RKL Lederwaren’ ansässig. Der Besitzer suchte damals einen Nachfolger. Außerdem waren wir sehr gute Bekannte. Nebenbei habe ich auch oft im Laden ausgeholfen", erinnert er sich. Darüber hinaus habe er schon immer Taschen und Mode gemocht, so kam es 2016 "einfach so zur Übernahme", erzählt er.

"In Wiesloch eingekauft haben eher Menschen ab 40", sagt er. In Heidelberg wolle er sich mit dem neuen Laden daher auch auf die Jüngeren konzentrieren, damit "für Jeden etwas Passendes dabei ist".

In Wiesloch ist sein Sortiment mit einem breiteren Spektrum aufgestellt. Neben Handtaschen und anderen Gepäckteilen können Kunden hier auch Dekorationsartikel, Schmuck, Kleidungsstücke wie Kleider oder Blusen, aber auch verschiedene Accessoires erwerben. "Hierzu zählen Geldbörsen, Sonnenbrillen und Hüte", ergänzt er. "Der schon bestehende Laden ist eher mit höherpreisigen, wertigeren Modellen und Marken bestückt. Da kosten die Taschen gerne zwischen 200 und über 800 Euro. Das kann sich nicht jeder leisten", gibt er zu. "Deshalb, und auch für die jüngeren Leute, eröffne ich dort das zweite Geschäft. Zwar auch in der Hauptstraße, jetzt aber mit Hausnummer 156. ".

"Es hat zeitlich richtig gut gepasst", sagt der 35-Jährige. Sowohl die Kündigungsfrist des alten Geschäfts in Wiesloch, als auch die Location und der Mietspiegel in Heidelberg. In der dortigen Hauptstraße, Hausnummer 104, hat er schon einen weiteren Laden: "Seit 2018 biete ich im ,CS Lederwaren’ Taschen, allgemeines Reisegepäck und Accessoires wie Sonnenbrillen an", sagt er.

Wiesloch. (slt) "Wir hören nicht auf, wir ziehen nur um", beruhigt Christofer Stein seine Kunden. Der Besitzer des Taschenladens "Stilboutique" verlässt nämlich die Wieslocher Innenstadt. Spätestens im August wird er sein Geschäft schließen, danach steht der Umzug in die Heidelberger Hauptstraße 156 an. Der bestehende Mietvertrag in Wiesloch "läuft aber noch bis September".

Zuvor arbeitete Christofer Stein als Fachinformatiker bei der SAP, war als Soldat zwei Jahre lang bei der Bundeswehr – da war er 19 Jahre alt. Es folgte eine erneute Ausbildung für ihn: Als Mediengestalter war er kurz vor der Eröffnung des Wieslocher Geschäfts in Schwetzingen tätig, habe aber dann gemerkt, dass das nichts für ihn sei.

Seine Kundinnen und Kunden sind traurig, dass er geht: "Es ist so schade, dass Sie schließen", ist der durchgängige O-Ton, der seitens der Kundschaft konstant im Laden zu hören ist. Viele Rabattschilder zieren derzeit die Auslagen. Eine Art Raus-Verkauf, bei dem die Preise so stark reduziert werden, bis alle Waren leer gekauft sind, werde es aber nicht geben: "Was übrig ist, nehme ich mit nach Heidelberg. Da muss ich die Wieslocher Kunden leider enttäuschen", lacht er.

Und Platz dafür hat er dort reichlich: Mit dem Umzug in die Metropolstadt verdoppelt sich seine Verkaufsfläche fast: Von knapp 60 auf etwa 110 Quadratmeter. Ein weiterer Vorteil für ihn: Der Heidelberger kann zukünftig mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, egal in welchen seiner zwei Läden er "muss".