Wiesloch. (tt) Zu einem technischen Defekt in der Oberleitung im Bereich des Bahnhofs Wiesloch-Walldorf kam es am frühen Sonntagmorgen um 2.45 Uhr. Was genau den Schaden auslöste, konnte ein Bahnsprecher auf RNZ-Nachfrage nicht sagen, es handle sich bei der Stromversorgung für die Züge um ein technisch komplexes System.

Weil durch den Defekt ein Gleis im Bahnhof Wiesloch-Walldorf nicht nutzbar war, hat dieser auch Auswirkungen auf den Nah- und Fernverkehr: "Der Fernverkehr kann den Hauptbahnhof Heidelberg derzeit nicht von Süden anfahren", erklärte ein Sprecher der Bahn um 13 Uhr.

Der Regionalverkehr fahre zwar, dort komme es aber zu Verspätungen und Ausfällen, weil im Bereich zwischen den S-Bahnhöfen "Heidelberg Kirchheim-Rohrbach" und "Bad Schönborn-Süd" auf einem Abschnitt nur ein Gleis zur Verfügung stehen. "Insgesamt haben 20 Züge Verspätungen", erklärte der Sprecher.

Am Nachmittag soll – so die Hoffnung des Sprechers – der Schaden behoben und die Strecke wieder frei sein.