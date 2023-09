Von Armen Hesse

Wiesloch. Einen offenen Brief hatten sie bereits an den Oberbürgermeisterkandidaten Dirk Elkemann verschickt. Nun wiederholten die Aktivisten der Wieslocher "Fridays for Future" ihre Forderungen im Rahmen ihres Beitrags zum Globalen Klimastreik, der bundesweit an etwa 250 Orten für Kundgebungen sorgt.

Am gestrigen Freitag ging es weniger gemütlich zu