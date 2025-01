Wiesloch. (RNZ) Wer fälschlicherweise die Bus- und Fahrradspur nutzt, wird künftig bestraft: Die Stadt Wiesloch will ab Februar durchgreifen, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Die Verkehrsführung der Unteren Hauptstraße wurde nach Fertigstellung der umfassenden Straßenbauarbeiten der vergangenen Jahre geändert.

Wie die Stadt nochmals betont, darf der motorisierte Individualverkehr die Untere Hauptstraße nur noch gen Norden, in Richtung Ringstraße, befahren. Gen Süden, also in Richtung Stadtgalerie, wurde die sogenannte "Umweltspur" eingerichtet, die sich optisch deutlich von der regulären Fahrbahnbeschichtung der Straße abhebt.

Diese Spur ist den Bussen und Radfahrenden vorbehalten, für den motorisierten Individualverkehr verboten und mit einer entsprechenden Verkehrsbeschilderung ausgestattet worden.

In den vergangenen Wochen wurden durch den städtischen Gemeindevollzugsdienst die Falschfahrenden ohne Bußgelder mündlich ermahnt, so die Mitteilung. Ab Februar nun wird mit einer mobilen Messanlage vorübergehend das Durchfahrtsverbot auch kostenpflichtig kontrolliert.