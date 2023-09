Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Am morgigen Samstag, 2. September, heißt es wieder "Wein und Markt" in der Wieslocher Innenstadt und der Fußgängerzone als Abschluss des diesjährigen Winzerfestes. Fast 60 Stände der Vereine und der Einzelhandel sind bereit und erwarten den Besucheransturm. Die Wetterprognosen sind gut, es soll gar sommerlich warm werden. Organisiert wird alles vom Verkehrsverein, als Veranstalter agiert die Stadt.

Es ist die 51. Auflage des Traditionsfests, einstmals initiiert vom Verkehrsverein Wiesloch. Los geht es um elf Uhr mit der offiziellen Eröffnung von Oberbürgermeister Dirk Elkemann am Rathaus, am Stand der "Wieslocher Frauen". Für den rechten Ton sorgt der Kurpfälzische Fanfarenzug, mit dabei sind auch die Weinhoheiten sowie das Team des Verkehrsvereins. Erwartet werden wieder mehrere tausend Gäste: "Für unsere heimischen Vereine ist dies ein willkommener Anlass, die eigenen Kassen aufzufüllen", erläuterte der Schatzmeister des Verkehrsvereins, Manfred Walter. 21 Wieslocher Vereine sind es diesmal, im Vorjahr waren es noch 17. "Die Gäste unterstützen das Engagement der Vereine, gerade im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit", sagte Walter. Immerhin würden 3250 Kinder und Jugendliche betreut und auch im sozialen Bereich werde viel getan.

So wird auch für die Kleinen am Samstag mit dem Kinderflohmarkt in der Höllgasse einiges geboten: "Professionelle Händler sind da nicht zugelassen und die Stände oder Decken können am Vormittag aufgebaut werden", so Walter. Hauptanziehungspunkte dürften zudem wieder die Plätze in der Innenstadt sein: So der Marktplatz, an dem der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes allerhand Leckerbissen anbieten wird, von der Feuerwurst bis hin zu Schnitzelbrötchen – sicherlich eine gute Grundlage, um später ein Schöppchen genießen zu können.

Bei den Wieslocher Hausfrauen werden selbst gebackene Kuchen verkauft und auch in Sachen Getränke ist die Auswahl groß: Wein, Bier, Sekt – aber auch andere Spirituosen stehen auf den Karten. Ähnlichen Andrang dürfte es auch auf dem Evangelischen Kirchplatz und rund um den Adenauerplatz geben. Wer keine Lust auf den Trubel hat, kann sich ab 17 Uhr in das Weindorf im Gerbersruhpark zurückziehen. Zwar wird hier kein spezielles Programm geboten, für ein Schwätzchen mit Freunden ist die Ruhe-Oase allerdings der ideale Treffpunkt, denn das Weindorf im Park und um den Pavillon ist bis 23 Uhr geöffnet.

"Wein und Markt" dauert, wie in all den Jahren zuvor, bis 19 Uhr. Einer längeren Öffnungszeit erteilten jedoch die Vereine eine klare Absage. Der Grund: personelle Ressourcen. Beim Blick auf die Kosten hat der Verkehrsverein zudem etwa 9000 Euro aufzubringen. "Wir müssen die Security bezahlen und die ärztliche Versorgung sicherstellen", so der Schatzmeister. In früheren Jahren haben die Vereine 45 Prozent ihrer Einnahmen an den Verkehrsverein überweisen müssen, jetzt falle lediglich eine Gebühr an, die sich nach der Größe des Stands richte. "Ziel ist es ja, die Vereine an diesem Tag mitverdienen zu lassen", begründete Walter das damalige Umdenken. Auch seitens der Stadt fließt ein Obolus an den Verkehrsverein.

Auch für jene, die mal einen Blick in das städtische Museum am mittelalterlichen Wehrturm, dem "Dörndl, werfen wollen, besteht Gelegenheit dazu: Am Samstag (14 bis 17 Uhr) und am Sonntag (14 bis 16 Uhr) lockt viel Informatives über den einstigen Wieslocher Bergbau.

Das Programm

> Die offizielle Eröffnung des Festes "Wein und Markt" findet statt am Samstag, 2. September, 11 Uhr: Auf dem Marktplatz vor dem Rathaus am Stand der Wieslocher Frauen begrüßt Oberbürgermeister Dirk Elkemann gemeinsam mit den Weinhoheiten, dem Kurpfälzischen Fanfarenzug und dem Verkehrsverein die ersten Besucherinnen und Besucher anlässlich des mittlerweile 51. Fests der Vereine.

> In der Innenstadt und in der Fußgängerzone präsentieren zwischen 11 und 19 Uhr die lokalen Einzelhändler und Vereine ihr breit gefächertes Angebot. So wird an diesem zweiten Winzerfest-Wochenende neben kulinarischen Köstlichkeiten an fast 60 Ständen für jeden das Passende geboten.

> Der Kinderflohmarkt in der Höllgasse findet auch wieder statt: Kinder und Jugendliche können dort am Samstagmorgen, 2. September, einfach ihre kleinen "Stände" aufbauen und ebenfalls ihre Waren anbieten.

> Das städtische Museum im mittelalterlichen Wehrturm, dem "Dörndl", öffnet am Samstag, 2. September, 14 bis 17 Uhr, und Sonntag, 3. September, 14 bis 16 Uhr, seine Türen. In dieser Zeit können Besucherinnen und Besucher in der Röhrgasse 24 alles rund um den Wieslocher Bergbau erfahren, der seit keltischer Zeit bis in die 1950er Jahre betrieben wurde. Auch Exponate aus der Zeit um 3300 vor Christus, der sogenannten Bronze- und Urnenfelderzeit, sowie aus der provinzial-römischen Periode können bestaunt werden.

> Mit Livemusik möchte am Abschlussabend des Winzerfests Stefan Zirkel begeistern: Er spielt am Sonntag, 3. September, ab 19.30 Uhr, mit der Band "So" im Pavillon des Gerbersruhparks Rock- und Pop-Hits der letzten fünf Jahrzehnte.

> Das Weindorf im Gerbersruhpark öffnet seine Hütten sowie Lowingers Weinlaube am Samstag, 2. September, ab 17 Uhr, und am Sonntag, 3. September, ab 15 Uhr. Sechs lokale und regionale Winzer bieten dort eine Auswahl ihrer Weine und Sekte an, aber auch an weiteren Ständen gibt es ein breites Speisenangebot.