> Das "Radeln mit dem OB" findet auch dieses Jahr wieder statt: Am Dienstag, 9. Mai um 17 Uhr wird gemeinsam mit Oberbürgermeister Dirk Elkemann für etwa zwei Stunden durch die nähere Umgebung geradelt. Die Strecke von etwa 25 Kilometern beginnt auf dem Wieslocher Marktplatz vor dem Rathaus und führt ohne nennenswerte Steigungen über Frauenweiler, St. Leon-Rot, am St. Leoner See vorbei, über Walldorf zurück nach auf den Marktplatz.

> Eine Sternfahrt zur Bundesgartenschau bildet, organisiert vom ADFC, anschließend den Auftakt am Sonntag, 7. Mai. Die Fahrt nach Mannheim startet am Bahnhof Wiesloch/Walldorf.

Wiesloch. Im Rhein-Neckar-Kreis beginnt mit der Kampagne "Stadtradeln" wieder das Radfahren für den Klimaschutz. Ob zur Arbeit, im Alltag oder in der Freizeit: Gemeinsam mit den anderen 53 Kommunen im Kreis möchte die Stadt Wiesloch einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz und zur Förderung des Radverkehrs in der Region leisten. Innerhalb des Aktionszeitraums vom 7. bis 27. Mai können von allen Bürgern fleißig Fahrradkilometer gesammelt und gemeldet werden.

Von Sarah Eiselt

Zur Teilnahme schließt man sich entweder zu einem Team zusammen und gibt die geradelten Kilometer auf der städtischen Webseite oder über die Stadtradel-App ein. Aber auch Einzelradfahrer können sich dem sogenannten offenen Team oder ihrem Lieblingsteam anschließen. Bereits zum sechsten Mal in Folge an der Kampagne beteiligt, wird auch in diesem Jahr die Aktion für ein fitteres, grüneres Wiesloch um zahlreiche Veranstaltungen ergänzt. Die Aktionen werden unter anderem von der Ortsgruppe Wiesloch/Walldorf des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), der "Move"-Initiative oder der Stadt ausgerichtet.

> Ein Infostand auf dem Wochenmarkt sorgt noch vor dem offiziellen Start bereits für den Einstand zur Stadtradel-Kampagne. Am Freitag, 5. Mai, zwischen 8 und 13 Uhr ist der Informationsstand auf dem Wieslocher Markt geöffnet.

> Feierabendradeln des ADFC an den beiden Donnerstagen, 11. und 25. Mai, wird beim Feierabendradeln sportlich das Ende des Arbeitstages eingeläutet: Ab jeweils 18 Uhr treffen sich alle Interessierten am Kulturhaus: Einmal geht es "hügelig durch den Kraichgau", beim anderen Mal dreht man eine "gemütliche Tour durch den Schwetzinger Hardt".

> Viele Aktionen am Samstag, 13. Mai, folgen von verschiedenen aktiven Projektgruppen: Aktiv engagieren sich auch die lokalen Fahrradunternehmen. So kann man sich bei Zweirad-Fachhandel Uwe Bergmeier für einen Fahrrad-Pannenworkshop für E-Bikes und Fahrräder anmelden, um so künftig kleinere Reparaturen selbst meistern zu können. Veloland Brand bietet eine Fahrradputzaktion an. Und auch das Werkstattcafé der Bürgerstiftung Wiesloch bietet im Rahmen der regulären Öffnungszeit von 10 bis 13 Uhr am Adenauerplatz eine Fahrrad-Reparatur an.

> Das "Festival for Future" wird am Samstagnachmittag, 13. Mai, von der Wieslocher Ortsgruppe "Fridays for Future" ganz im Zeichen des Klimaschutzes im Gerbersruhpark ausgerichtet.

> Das "Sommernachtsradeln" krönt anschließend den Abend des 13. Mai. Organisiert von Nastassja Brand beginnt die Radtour um 16 Uhr am Gerbersruhpark. Es geht über Dielheim, Unterhof, Horrenberg, Balzfeld, Tairnbach, Mühlhausen, Rotenberg und Rauenberg zurück nach Wiesloch. Nach der Rückkehr auf dem Marktplatz versorgt die Trattoria Italia alle eifrigen Radler mit einem Spaghetti-Essen.

> Bei der Frauentour am Sonntag, 14. Mai, organisiert von Carol Streeter, führt diese die Mitradelnden in den Odenwald. Die Tagestour über 52 Kilometer ist von 8.30 bis 19 Uhr geplant, Startpunkt ist der Bahnhof Wiesloch-Walldorf. Es wird um eine Anmeldung gebeten.

> Eine "Grünspargel Tour mit Einkehr" veranstaltet der ADFC gemeinsam mit Gerhard Veits am Freitag, 19. Mai, ab 16.30 Uhr auf dem Marktplatz. Auch hier wird um eine Anmeldung gebeten.

> Mit der Radtour zum Wieslocher Radverkehrskonzept leistet auch die "Move" - Radgruppe einen Beitrag zur Stadtradel-Kampagne und veranstaltet am Dienstag, 16. Mai, ab 17 Uhr eine Fahrradtour zum Wieslocher Radverkehrskonzept. Klimaschutzmanagerin Rebekka Vollmer wird seitens der Stadt die Tour begleiten. Zudem werden auf der Rundfahrt einige zentrale Punkte der Planung angesprochen und sowohl erste durchgeführte sowie aktuell geplante Maßnahmen besucht.

Info: Weitere Informationen sowie die Registrierung ist unter www.stadtradeln.de/wiesloch möglich. Zusätzliches Infomaterial, wie etwa Flyer, liegen im Rathaus aus.