Wiesloch. (kbw) Kunden der Postbank stehen in Wiesloch weiterhin vor verschlossenen Türen: Nachdem es noch am Montag hieß, die seit dem 27. Mai geschlossene Filiale im Kubus am Adenauerplatz solle am Dienstag wieder öffnen, verkündete nun ein Aushang, die Filiale sei bis einschließlich 16. Juni dicht. Verwiesen wird auf die Filiale in Sinsheim als Alternative.

Mit einer Welle an Erkrankungen von Mitarbeitenden hatte die Postbank die zeitweise Schließung begründet. "Tatsächlich hat sich die Situation bei den Erkrankungen weiter verschlechtert", sagte nun ein Sprecher des Kreditinstituts. Am Vortag habe die Lage noch besser ausgesehen.

Um keine falschen Erwartungen zu erwecken, werde die Filiale Wiesloch per Aushang und im Internet bis zum 16. Juni als geschlossen angezeigt. "Wir werden jedoch alles dafür tun, dass wir sie bereits früher zumindest zeitweise wieder öffnen können. Dazu suchen wir auch im weiteren Umkreis von Wiesloch nach Vertretungskräften", sagte der Sprecher. Mittlerweile suche die Postbank in einem Umkreis von etwa 100 Kilometern. Die Situation werde aber dadurch erschwert, dass derzeit in der gesamten Region überproportional viele Mitarbeitende erkrankt seien. "Wir entschuldigen uns bei unseren Kundinnen und Kunden für allen Ärger, den sie deswegen in Kauf nehmen müssen", betont der Vertreter der Postbank. Einen aktuellen Stand könnten Kunden unter www.postbank.de/ filialen erfahren.

Update: Dienstag, 4. Juni 2024, 19.39 Uhr

Wieso war die Postbank über eine Woche lang geschlossen?

Wiesloch. (tt) Karl Heinz Puy aus Wiesloch ist sauer: Schon in der letzten Woche wollte er bei der Postbank im Kubus am Adenauer in Wiesloch eine Umbuchung von seinem Sparbuch auf sein Girokonto vornehmen, um eine Handwerkerrechnung begleichen zu können. Doch die Filiale war geschlossen: "Eine Einschränkung der Öffnungszeit über eine Woche hinweg ist für einen Finanzdienstleister ein unmögliches Verhalten", findet Puy.

Hatte am Montag und die ganze vergangene Woche geschlossen: Die Postbank im Wieslocher Kubus. Foto: tt

Zumal er am Automaten die Buchung nicht vornehmen konnte und auch sein Weg in die Poststelle nach Dielheim, die als Ausweichmöglichkeit auf einem Aushang genannt wurde, nicht zum Erfolg führte: Dort hatte man laut Puy keine Berechtigung, Beträge über 1500 Euro zu transferieren. "Dieses Verhalten ist nicht akzeptabel", findet Puy, der am Montag in Wiesloch wieder vor verschlossenen Türen stand: Die Schließung wurde um einen Tag verlängert.

"Insbesondere Menschen mit Behinderung, ältere Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, Handwerker, die auf ihre Rechnungen warten, und Kunden, die mehrfach Parkgebühren bezahlen müssen, um eine geschlossene Filiale vorzufinden, sind Leidtragende dieser Situation und finden dies unerträglich", so Puy.

Auf RNZ-Nachfrage erklärt die Postbank, dass man in Wiesloch derzeit mit einer Erkrankungswelle zu kämpfen habe. "Diese konnten wir bis heute nicht mit Vertretungskräften auffangen", so ein Sprecher am Montag.

Auch in der benachbarten Filiale in Sinsheim waren große Teile der Belegschaft erkrankt. Deshalb habe man Sinsheim nicht als Ausweichmöglichkeit benannt, so der Sprecher.

In der Filialsuche auf der Internetseite sei die Schließung aber korrekt angegeben gewesen. Man plane, die Filiale in Wiesloch am heutigen Dienstag mit Vertretungskräften wieder zu öffnen. "Das setzt allerdings voraus, dass es nicht zu weiteren Erkrankungen kommt und dass die Genesung zumindest einiger Erkrankter in der Region wie geplant verläuft", so der Sprecher.