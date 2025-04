Wiesloch. (kbw) Am Ende konnten alle aufatmen: Ein Amok-Alarm am Ottheinrich-Gymnasium in Wiesloch hat sich am Montagnachmittag als unbegründet erwiesen. Vorher sammelten sich Feuerwehrleute, Rettungssanitäter und Polizisten am Schulgelände und hielten sich für Schlimmeres bereit, auf der Parkstraße sammelten sich Passanten.

Nach kurzer Zeit, kurz nach 16 Uhr, traf aber die Information ein, dass ein Techniker – offenbar ohne Absprache – das Alarmsystem gewartet hatte. Dabei sei es zu der Alarmierung gekommen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge versuchte der Techniker noch, den Schülerinnen und Schülern im Gebäude mitzuteilen, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Dies sei aber fehlinterpretiert worden, hieß es vor Ort: Schüler hielten den Mann demnach für einen Amokläufer – und verbreiteten diese Fehlinformation weiter.

Dass es sich um einen Fehlalarm handelte, zeichnete sich recht bald ab, die Polizei blieb aber noch vor Ort, bis die endgültige Entwarnung kam und rückte erst dann ab.

Bereits Ende Januar gab es einen Fehlalarm am OHG, damals rückte ein Großaufgebot an Polizisten in Schutzausrüstung an. In jenem Fall handelte es sich um einen Defekt des Alarmsystems.