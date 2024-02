Wiesloch. (kbw) Eines ist Kirsten Karran, Leiterin des Hospiz Agape in Wiesloch, besonders wichtig zu betonen. "In den Köpfen vieler Menschen herrscht der Gedanke vor, dass in einem Hospiz nur gestorben wird. Dabei wird dort vor allem erst einmal gelebt." Neue Räume zum Leben soll ab dem 1. März eine neue Abteilung des Hospiz Agape bieten. Im Erdgeschoss soll ein Tageshospiz ein Anlaufpunkt für schwer erkrankte Menschen werden, die tagsüber Betreuung suchen, abends aber in ihre gewohnte Umgebung zu Hause zurückkehren möchten. Das neue Wieslocher Tageshospiz werde erst das zweite in ganz Baden-Württemberg sein. Ein weiteres befindet sich in Ilvesheim.

Bis zu acht Menschen mit schweren, unheilbaren Krankheiten sollen in den Räumen gleichzeitig betreut werden können, wobei die Angebote individuell gestaltet werden, wie Karran erläutert: Die Patienten können selbst entscheiden, ob sie täglich oder nur an einzelnen Wochentagen kommen.

"Wir bieten von 8 bis 16 Uhr Betreuung an", sagt Pflegedienstleiterin Johanne Helfrich. In dieser Zeit können die Patienten etwa im Kreativzimmer lesen, nähen oder mit der bereitstehenden Gitarre musizieren. Sie können sich in der Küche oder im Esszimmer bei Getränken und Speisen mit anderen Betroffenen austauschen. Oder sie können im lichtdurchfluteten Wintergarten verweilen. Auf den ist Karran besonders stolz. Früher war dort eine Terrasse. Der Lärm der davor verlaufenden Heidelberger Straße ließ dort aber selten entspannte Stimmung aufkommen. Nun schirmt eine große Glasfront die Anwesenden vor Motorengeräuschen ab. Das Personal in der neuen Einrichtung setzt sich aus Betreuern zusammen, die, wie Helfrich, bisher im stationären Hospiz arbeiten. Die dort entstandenen Lücken sollen neu eingestellte Mitarbeiter füllen. Von einem Neubau sahen die Verantwortlichen ab. "Hier haben wir einen Raum der Stille und einen Garten, die sowohl von Patienten im Tageshospiz als auch im stationären Hospiz genutzt werden können", gibt Karran zu bedenken.

Bevor die Idee mit dem Tageshospiz geboren war, wurden die Räume im Erdgeschoss noch vom evangelischen Dekanat, Schuldekanat und der Erwachsenenbildung genutzt. In eine Einrichtung wie das stationäre Hospiz ein Stockwerk darüber zu gehen, sei für viele eine schwere Entscheidung, sagt Karran. Der Schritt in das Tageshospiz falle manchem aber eventuell leichter. "Auch der umgekehrte Weg ist möglich", betont die Leiterin. Es könne auch vorkommen, dass sich der Zustand eines Patienten bessert und er von der stationären Einrichtung ins Tageshospiz wechseln könne.

Unter einem Hospiz könnten sich viele Menschen erst einmal nicht viel vorstellen, sagt Karran. Gerade das Tageshospiz richte sich oft an Menschen, die zwar noch nicht unter schweren Symptomen leiden, aber mit dem Wissen um eine schwere, lebensbedrohende Krankheit leben müssen. "Viele dieser Menschen haben sehr viele Fragen", weiß Karran aus Erfahrung.

Im Hospiz könnten sie auf vielerlei Art Hilfe finden. Auch Hilfe bei der Bewältigung der Bürokratie, die in solchen Situationen anfällt, gehöre dazu. "Die wichtigste Person ist der Gast, danach kommen die Angehörigen", hebt die Hospizleiterin hervor. Letztlich gehe es auch darum, die Last, die eine Diagnose mit sich bringe, auf viele Schultern zu verteilen. Einen noch höheren Stellenwert als die medizinisch-pflegerische Betreuung nehme oft die psychosoziale Unterstützung ein. Die Gäste sollen aus Beschäftigungsmöglichkeiten wählen können, auch aus den Bereichen der Musik- oder Kunsttherapie.

"Die Angehörigen entlasten"

Auf einen Tagesablauf mit festen Programmpunkten setzen Karran, Helfrich und ihr Team dabei aber weniger: "Wir machen Angebote und versuchen, die Angehörigen zu entlasten." Ein wichtiges Anliegen: Den Menschen die Möglichkeit geben, etwas zu erleben, von dem sie abends zu Hause, nach dem Tag im Hospiz, erzählen können.

Ein erster Kontakt zum Hospiz müsse nicht erst dann erfolgen, wenn eine Krankheit weit vorangeschritten ist. "Im Prinzip kann man uns schon unmittelbar nach einer Diagnose kontaktieren", erläuterte Karran. Vor einer Aufnahme müsse aber ein Arzt die Notwendigkeit der Betreuung im Hospiz bescheinigen. "Es gibt bereits Interessenten für das Tageshospiz", sagte Helfrich.