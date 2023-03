Wiesloch. (RNZ) Weltweit ruft die Klimabewegung "Fridays for Future" wieder zum globalen Klimastreik am Freitag, 3. März, auf. In Deutschland liegt der Fokus in diesem Jahr besonders auf dem Dorf Lützerath, das durch den Konzern RWE wegen der Kohlevorkommen darunter abgebaggert wird. "Dies ist ein klares Beispiel dafür, dass die aktuelle Politik nicht ausreichend handelt, um die Klimakrise zu bekämpfen. Wir möchten mit unseren Aktionen auf die dringende Notwendigkeit hinweisen, endlich zu handeln und schnellstmöglich klimaneutral zu werden", erklärt Frederick Fübecker von der Ortsgruppe Wiesloch. In Lützerath sehen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen mehr als ein Symbol. Es sei ein Beispiel dafür, wie Konzerninteressen offensichtlich vor die Interessen Einzelner gestellt würden.

Die Wieslocher Ortsgruppe will zur Teilnahme motivieren an ihrer Demo: Start ist am 3. März ab 13.30 Uhr im Gerbersruhpark. Von dort geht es durch die Innenstadt. "In einer Zeit, in der Deutschland auf das Verfehlen des 1,5-Grad-Ziels zusteuert, ist es sehr wichtig, dass wir laut sind und an die Machthabenden appellieren. In ganz Deutschland, auch in Wiesloch", meint Annika Seidenglanz von "Fridays for Future".