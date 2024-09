Von Armen Hesse

Baiertal. An der Tür zur Filiale der Bäckerei Rutz hängt ein Plakat mit einem Hinweis zur vorübergehenden Schließung und das Gebäudedach ist von einer blauen Plane bedeckt. Am Donnerstag kam es in der Ortsmitte Baiertals zu einem Wohnungsbrand mit schwerwiegenden Folgen: Ein 52-jähriger Mann konnte nur noch tot geborgen werden. Am Ort des Brandes herrscht