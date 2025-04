Von Anja Hammer

Wiesloch. Für die Freibadbesucher gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte zuerst: Die Saison startet in diesem Jahr zwei Wochen später als sonst, nämlich erst am 15. Mai (siehe unten). Dafür aber – und das ist die gute Nachricht – besteht Grund zur Hoffnung, dass die Zeiten des üblen Geruchs in den unteren Toiletten vorüber sind. Das