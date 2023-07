"Die Konzertreihe ergänzt gut das Programm im Sommer in Wiesloch", findet Bürgermeister Ludwig Sauer. Es beginne mit der Reihe "Kulturbühne – So klingt Wiesloch", setze sich mit dem Stadtfest und "Klappstuhlkonzerten" fort und finde mit dem "Winzerfest im Park" seinen Höhepunkt. "Einmal in der Woche ist so immer etwas los", sagt Sauer. Für eine Stadt in der Größe Wieslochs sei das ein tolles Kulturangebot.

Seit die Konzertreihe 2019 Premiere feierte, findet jedes Jahr ein "Klappstuhlkonzert" in einem Stadtteil statt: "Nachdem Baiertal im letzten Jahr an der Reihe war, geht es dieses Jahr nach Schatthausen", so Adam. Im kommenden Jahr ist dann angedacht, nach Frauenweiler zu gehen, wie Michael Thomeier, Bereichsleiter Privatkunden der Sparkasse Heidelberg als Sponsor der Konzertreihe, berichtet.

Am 24. August spielt dann die "Moonlight Lounge" rund um das Dorfgemeinschaftshaus "Hoha 7" in der Hohenhardter Straße 7 in Schatthausen. "Der Klarinettist von ,Moonlight Lounge’ kommt aus Schatthausen, von daher wird das für ihn ein Heimspiel", berichtet Adam.

Am 10. August kann man Stephan "Sten" Krauss am evangelischen Kirchplatz erleben. Neu dabei sind in diesem Jahr "Miss Coco und Herr Sing", die am 17. August am Fontenay-aux-Roses-Platz auftreten. "Wir wollen auch unbekannten Bands eine Chance geben und mischen das Programm entsprechend", sagt Adam.

Den Auftakt macht am 3. August der Wieslocher Musiker Stefan Zirkel , bekannt von "Cool Breeze" und "So!", am Adenauerplatz. Musikalisch unterstützt wird er von Peter Kassner. "Die Klappstühle können in der Fußgängerzone, der Friedrichstraße und der Schlossstraße aufgestellt werden", freut sich Ines Adam, die die Reihe von Seiten der Stadt Wiesloch betreut.

Wiesloch. (tt) Die eigene Sitzgelegenheit mitzubringen, ist bei dieser Konzertreihe Pflicht: Im August starten wieder die sogenannten "Klappstuhlkonzerte" – drei davon in der Wieslocher Innenstadt, eines in Schatthausen. Bekannte Musiker und junge Talente treten dabei in einem lockeren Ambiente und unter freiem Himmel auf – bei kostenlosem Eintritt für die Zuschauer.

Wiesloch. (tt) Die eigene Sitzgelegenheit mitzubringen, ist bei dieser Konzertreihe Pflicht: Im August starten wieder die sogenannten "Klappstuhlkonzerte" – drei davon in der Wieslocher Innenstadt, eines in Schatthausen. Bekannte Musiker und junge Talente treten dabei in einem lockeren Ambiente und unter freiem Himmel auf – bei kostenlosem Eintritt für die Zuschauer.

Den Auftakt macht am 3. August der Wieslocher Musiker Stefan Zirkel, bekannt von "Cool Breeze" und "So!", am Adenauerplatz. Musikalisch unterstützt wird er von Peter Kassner. "Die Klappstühle können in der Fußgängerzone, der Friedrichstraße und der Schlossstraße aufgestellt werden", freut sich Ines Adam, die die Reihe von Seiten der Stadt Wiesloch betreut.

Am 10. August kann man Stephan "Sten" Krauss am evangelischen Kirchplatz erleben. Neu dabei sind in diesem Jahr "Miss Coco und Herr Sing", die am 17. August am Fontenay-aux-Roses-Platz auftreten. "Wir wollen auch unbekannten Bands eine Chance geben und mischen das Programm entsprechend", sagt Adam.

Am 24. August spielt dann die "Moonlight Lounge" rund um das Dorfgemeinschaftshaus "Hoha 7" in der Hohenhardter Straße 7 in Schatthausen. "Der Klarinettist von ,Moonlight Lounge’ kommt aus Schatthausen, von daher wird das für ihn ein Heimspiel", berichtet Adam.

Seit die Konzertreihe 2019 Premiere feierte, findet jedes Jahr ein "Klappstuhlkonzert" in einem Stadtteil statt: "Nachdem Baiertal im letzten Jahr an der Reihe war, geht es dieses Jahr nach Schatthausen", so Adam. Im kommenden Jahr ist dann angedacht, nach Frauenweiler zu gehen, wie Michael Thomeier, Bereichsleiter Privatkunden der Sparkasse Heidelberg als Sponsor der Konzertreihe, berichtet.

Für sein Haus sei es nach den großen Erfolgen 2019 und 2022 schnell klar gewesen, dass es in diesem Jahr eine Fortsetzung geben müsse.

"Die Konzertreihe ergänzt gut das Programm im Sommer in Wiesloch", findet Bürgermeister Ludwig Sauer. Es beginne mit der Reihe "Kulturbühne – So klingt Wiesloch", setze sich mit dem Stadtfest und "Klappstuhlkonzerten" fort und finde mit dem "Winzerfest im Park" seinen Höhepunkt. "Einmal in der Woche ist so immer etwas los", sagt Sauer. Für eine Stadt in der Größe Wieslochs sei das ein tolles Kulturangebot.

"Die ,Klappstuhlkonzerte’ sind ein tolles Format, dass die Innenstadt fördern soll", findet auch Oberbürgermeister Dirk Elkemann. Ganz bewusst habe man sich wieder für die Sommerferienzeit entschieden. "Nicht alle fahren weg", so Elkemann.

So biete die Wieslocher Innenstadt mit den Konzerten den Daheimgebliebenen etwas Cooles. "Die Erweiterung in einen Ortsteil ist uns ebenso wichtig und wird nun in Schatthausen fortgeführt", so der OB.

Zwar muss jeder Gast zu den Konzerten seine eigene Sitzgelegenheit mitbringen – es muss nicht unbedingt ein Klappstuhl sein, auch Camping-Stühle, aufblasbare oder bequeme Kissen sowie Sonnenliegen dürfen verwendet werden – Getränke gibt es jedoch vor Ort. Das Wieslocher Weingut Holfelder kümmert sich um die Versorgung.