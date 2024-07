Von Armen Hesse

Wiesloch. Menschen zusammenbringen und stimmungsvolle Stunden bei guter Unterhaltung bieten will das traditionelle Wieslocher Stadtfest am Wochenende des Freitag, 5. Juli, bis Sonntag, 7. Juli. An verschiedenen Orten der Stadt werden fünf Bühnen errichtet sowie ein Strandbereich, kulinarische Vielfalt von bis zu 15 Gastronomen soll durch das gemischte Programm tragen und Jung und Alt vom Kinderprogramm über einen Ökumenischen Gottesdienst bis zum "Classic Rock"-Konzert unterhalten.

> Offiziell eröffnet wird das Fest am Freitag, 5. Juli, auf der Städtischen Bühne auf dem Marktplatz um 17.30 Uhr durch Oberbürgermeister Dirk Elkemann. Bereits um 16 Uhr findet auf dem Marktplatz der Festakt "50 Jahre Städtepartnerschaft mit Fontenay-aux-Roses" statt.

Alle Fußballbegeisterten dürfen sich über die Stadt verteilt bei der örtlichen Gastronomie auf Übertragungen des Viertelfinalspiels zwischen Deutschland und Spanien freuen oder im Palatin ab 18 Uhr auf einer Großleinwand. Im Anschluss an das Fußballspiel will die Partyband "Who2ladies" ab 20 Uhr die Stimmung hochhalten.

Live-Musik gibt es auch auf den anderen Bühnen: Auf dem Adenauerplatz spielt von 20 bis 1 Uhr "Abteilung Rock" bekannte Lieder aus den Bereichen Pop, Rock, und Party-Schlager. Ähnlich halten es "Good Temper" ab 18.15 Uhr auf der Palatin Bühne, auf die um 22 Uhr Musik der "Ärzte" und der "Toten Hosen" durch "Alex im Westerland" folgt.

Unter freiem Himmel spielt am "Palatin Beach" um 19 Uhr der Liedermacher Kevin Moschner seine eigenen Stücke auf Gitarre und Mundharmonika. Akustisch wird es dort um 20.30 Uhr mit der Band "Ultrakustik", deren Musik zum Tanzen und Entspannen gleichermaßen einladen will.

Party-Musik gibt es jeweils von 20 bis 1 Uhr am Otmar Alt Brunnen mit den "Annimels", am Evangelischen Kirchplatz mit "Mind da Gap", auch im "Hendrick’s" ist im selben Zeitraum ein Abend der Live-Musik geplant.

> Früher startet das Programm am Samstag, 6. Juli. Bereits um 14.30 Uhr beginnt der "Cha-Cha-Club" auf dem Marktplatz, gefolgt von einem Gitarrenensemble der Musikschule Südliche Bergstraße um 15.30 Uhr. Anlässlich des Jubiläums der Städtepartnerschaft tritt die Band "Fartet" aus Fontenay-aux-Roses um 16.15 Uhr auf, bevor um 17.10 Uhr ein Popensemble der Musikschule folgt. Das Tagesprogramm beschließt "LitB" um 17.50 Uhr; um 20 Uhr wartet "Cracked Fire" mit genreübergreifenden Party-Klassikern auf.

Auf dem Adenauerplatz wollen ab 15 Uhr "Flugrost" das Publikum durch verschiedene Stile mit einer Mischung aus deutschen, englischen, französischen und italienischen Liedern unterhalten. Zwischen 20 und 1 Uhr spielen im Anschluss die "Under Cover Boys" Klassiker der Rockmusik.

Das Palatin öffnet auch am zweiten Veranstaltungstag zwei Bühnen auf: Im Innenbereich spielen ab 18.45 Uhr "Jonas, Jonas und Jonas" von "Noisepollution Rockrevue" Coversongs und eigene Stücke. Ab 22.15 bis 1 Uhr dürfen sich die Gäste auf "Pink Trouble" und Interpretationen der Stücke des namensgebenden Weltstars freuen.

Der "Palatin Beach" wird ab 19 Uhr von Anica Delani und gefühlvoller akustischer Gitarrenmusik eröffnet; danach geht es schwungvoll weiter, wenn das Sven Wittmann Trio selten gehörte Cover sowie eigene Kompositionen mit ausgefeilten Harmonien zu Gehör bringen will.

Am Otmar Alt Brunnen spielen ab 20 Uhr "Beyond this Summer" Partyrock bis tief in die Nacht. Zur selben Zeit treten "Kraft und Kraftin" am Evangelischen Kirchplatz auf, ebenfalls mit Partyhits im Gepäck.

> Der Sonntag, 7. Juli, wartet mit einem bunt gemischten Kulturprogramm auf. Schon am Vormittag um 10.30 Uhr eröffnet die Städtische Bühne auf dem Marktplatz mit einem ökumenischen Gottesdienst. Wer sich zum Start in den Tag eher musikalisch unterhalten wissen will, darf sich auf um 11 Uhr auf ein vielfältiges Programm im Grün des Gerbersruhparks vom Akkordeon-Club "Kurpfalz" freuen.

Zur Mittagszeit, um 12 Uhr, macht der Musikverein Baiertal den Übergang zum Nachmittag der Vereine: Um 14 Uhr präsentiert sich der Viet Vo Dao-Club, gefolgt vom Cha-Cha-Club um 14.30 Uhr und dem MSC Schatthausen um 15.30 Uhr. Eine Einlage der Kraichgauer Trachtengruppe folgt um 16.30 Uhr bevor die KG Blau-Weiss Wiesloch um 17 Uhr mit tänzerischen Einlagen auftritt.

Das Programm auf dem Adenauerplatz startet nur leicht verzögert. Um 11 Uhr begleitet Sten mit seiner Gitarre das Frühschoppen. Aus dieser Stimmung kommend dürfen die Gäste direkt um 15 Uhr dem Liedermacher Uwe Janssen lauschen, der von seiner Band begleitet wird und neben eigenen Liedern auch Cover bekannter Hits verspricht.

Big Band-Musik gibt es zwischen 12 und 14 Uhr mit der SAP Big Band auf der Bühne des Palatin; um 14 Uhr wollen die Veranstalter als Überraschung des Abschlusstages einen "Special Guest" begrüßen.

Im Außenbereich des Veranstaltungszentrums sollen auch die Kleinen im Publikum auf ihre Kosten kommen, ab 12 bis 13.30 Uhr bei einem Mitmach-Zirkurs sowie Gitarren-Pop zum Mitsingen für Kinder mit Nica Neulich ab 14.30 Uhr. Auf dem Adenauerplatz soll eine Hüpfburg aufgestellt werden, auch auf Kinderschminken darf sich das junge Publikum freuen.

Schlagermusik dürfen die Gäste von 13 bis 17 Uhr auf dem Evangelischen Kirchplatz mit Michael Kastel erwarten.