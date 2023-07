"In den letzten Jahren haben wir viel konzeptionell erarbeitet", so Oberbürgermeister Dirk Elkemann. Er freue sich, dass man nun in die Umsetzung des Radverkehrskonzepts komme und mit der Pendlerroute "P4" beginne. Sie verläuft von Rauenberg kommend über den Bögnerweg, die Johann-Philipp-Bronner-Straße, die untere Hauptstraße, die Schlossstraße und führt dann weiter in Richtung Nußloch. "Es wird eine immense Verbesserung für ...

Wiesloch. In Wiesloch wird Fahrradfahrern auf der Johann-Philipp-Bronner-Straße jetzt Vorrang eingeräumt: Seit Montag werden zwischen der Tuchbleiche und der Brücke über die Südtangente die entsprechenden Markierungen aufgebracht. Wenn alles klappt, ist die Straße spätestens ab Sonntag tatsächlich Fahrradstraße. Während sich die Stadtspitze über die Umsetzung des Projekts aus dem Radverkehrskonzept bei einem Pressegespräch erfreut zeigte, ist die Grünen-Fraktion mit den Übergängen an der Tuchbleiche, zur geplanten Umweltspur in der unteren Hauptstraße und zur Fußgängerzone nicht zufrieden. Ein entsprechender Antrag wird heute im Ausschuss für Technik und Umwelt um 17.30 Uhr im Bürgersaal des Alten Rathauses diskutiert.

Von Timo Teufert

Neben großen Piktogrammen und den weißen Markierungen für Parkplätze und Schutzstreifen werden die Einmündungsbereiche in der Johann-Philipp-Bronner-Straße rot eingefärbt. "Insgesamt entfallen zwei bis drei Parkplätze durch die neuen Markierungen", erklärte Anja Dahner vom Tiefbauamt im Pressegespräch. Mit den neuen Kennzeichnungen auf dem Fahrbahnbelag soll den Autofahrern signalisiert werden, dass der Fahrradverkehr auf dieser Straße Vorrang habe und es kein "rechts vor links" mehr gibt.

Das sogenannte "Berliner Kissen" vor der Kindertagesstätte, mit dem der Verkehr gebremst wurde, musste laut Dahner demontiert werden. Es passt nicht mehr zu den Vorgaben an eine Fahrradstraße, die rechts und links des Kissens bestimmte Durchfahrtsbreiten definieren. "Stattdessen stellen wir einen Verkehrswächter auf", so Dahner. Dabei handle es sich um eine Einengung mit Poller, wie sie schon auf der Schwetzinger Straße installiert wurde. "Wenn sich die Geschwindigkeit dadurch nicht reduziert, werden wir eine Lösung finden", versprach Dahner.

"In den letzten Jahren haben wir viel konzeptionell erarbeitet", so Oberbürgermeister Dirk Elkemann. Er freue sich, dass man nun in die Umsetzung des Radverkehrskonzepts komme und mit der Pendlerroute "P4" beginne. Sie verläuft von Rauenberg kommend über den Bögnerweg, die Johann-Philipp-Bronner-Straße, die untere Hauptstraße, die Schlossstraße und führt dann weiter in Richtung Nußloch. "Es wird eine immense Verbesserung für Fahrradfahrer geben", ist Elkemann überzeugt.

In diesem Zuge nannte der OB die Öffnung der Fußgängerzone in der unteren Hauptstraße für Fahrradfahrer: Diese müssten dort mit Rücksicht und mit reduzierten Tempo fahren. Gleichzeitig erkenne man mit der Neuregelung den Fakt an, dass dort schon vor der Freigabe viele Fahrradfahrer unterwegs waren, weil die Straße topografisch nicht ganz so anspruchsvoll sei wie die Alternativroute über die Bergstraße. "Ein Teilaspekt dieser Pendlerroute ist zudem die Fahrradstraße in der Johann-Philipp-Bronner-Straße", so Elkemann.

Die Grünen plädieren deshalb dafür, in der Tuchbleiche, im Kreisel an der Stadtgalerie und in der unteren Hauptstraße noch Markierungen für die Fahrradfahrer vorzunehmen. Zudem muss aus ihrer Sicht geklärt werden, wie der Radverkehr durch die untere Hauptstraße geführt wird. Dort soll nach den Umbauarbeiten zwischen Ringstraße und Tuchbleichen-Kreisel eine kombinierte Bus- und Radspur entstehen (Richtung Süden), die Autos dürfen nur noch in Richtung Norden die Straße befahren. Für diese Umweltspur müsste es aus Sicht der Grünen aber auch weiter nördlich einen Übergang zur Fußgängerzone geben und aus der Gegenrichtung eine Möglichkeit zur Einfädelung in diese Spur.

Laut Stadtverwaltung fehlt zum Beispiel für eine Änderung der Vorfahrtsregelung an der Tuchbleiche Ecke Bronner-Straße die Rechtsgrundlage, Richtung Norden sollen die Fahrradfahrer auf der unteren Hauptstraße zusammen mit den Autos auf einer Spur fahren und bei der Querung der Ringstraße/Schwetzinger Straße habe der Radfahrer die "üblichen Regelungen der Straßenverkehrsordnung" zu beachten. "Es gibt da unterschiedliche Auffassungen", betonte Elkemann im Pressegespräch. Das Verkehrsrecht gebe klare Regeln vor, an die man sich halte.