Wiesloch. (tt) In der kommenden Woche müssen drei Linden in der Ringstraße gefällt werden, die zwischen "Röhrbuckel" und Hauptstraße am Leimbach stehen. Sie sind den Bauarbeiten für die Fernwärmeleitung der Stadtwerke im Weg und müssen deshalb – wie einige Laternen auch – weichen. Das berichtete Stadtwerke-Betriebsleiterin Petra Hoss in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt.

"Wir mussten die Baumaßnahme leider einmal umdrehen", berichtet Hoss. Zunächst war geplant, sie an der Sparkasse starten zu lassen. Wegen der privaten Baustelle in der Ringstraße musste aber am Palatin begonnen werden. Aber auch die Baumaßnahme an sich musste umgeplant werden: "Wir hatten eigentlich vor, die Leitungen unter einer Vollsperrung zu bauen", berichtet Hoss. Weil dies aber nicht mehr möglich sei. Deshalb mussten Wasser- und Fernwärmeleitungen nach Norden verschoben werden. "Und damit müssen wir jetzt Straßenlaternen entfernen und drei Bäume fällen", erklärte Hoss.

Für die Fällung habe man eine Ausnahmegenehmigung beim Amt für Landwirtschaft und Naturschutz beantragt und auch genehmigt bekommen. Man habe zuvor auch geprüft, ob man die Bäume nicht versetzen könne. "Von der Gesundheit her sind es nicht die besten Bäume. Nach einer Verpflanzung wären sie wahrscheinlich eingegangen", so Hoss. Und weil die Versetzung einen fünfstelligen Betrag gekostet hätte und der Erfolg nicht vielversprechend war, habe man sich für eine Fällung entschieden. "Wir werden einen entsprechend großen Ausgleich schaffen", versprach Hoss.

Bei der Umplanung haben die Stadtwerke zudem einen Leitungsstummel in Richtung Hauptstraße geplant, um die Straße nicht wieder aufmachen zu müssen, wenn es zu einer Erweiterung des Fernwärmenetzes in Richtung Norden kommen würde. Die Dimensionierung der Leitung in Richtung Rathaus habe man zudem größer dimensioniert, weil man zahlreiche Anfragen nach einer Fernwärmebelieferung aus der Innenstadt habe. So würde man sich die Planungen für eine Erweiterung des Netzes in die Innenstadt nicht verbauen. "Außerdem werden die Leitungen vor dem Bio-Markt diese Woche noch fertig gestellt und verfüllt. Damit kann der Bio-Markt seine Stellplätze wieder nutzen", so Hoss.