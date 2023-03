Wiesloch. (tt) Ein breites gesellschaftliches Bündnis ruft unter dem Motto "In den Farben getrennt, in der Sache vereint – Wiesloch gegen Rechts" am Donnerstag, 16. Februar, ab 18.30 Uhr zu einer Gegendemo im Park am Kulturhaus – zwischen Musikschule und Kulturhaus – in der Gerbersruhstraße auf. Grund dafür ist eine Veranstaltung der Fraktion "Identität und Demokratie" (ID) des Europaparlaments, in der sich rechtspopulistische, nationalistische und rechtsextreme Parteien zusammengeschlossen haben. Auch die Abgeordneten der AFD gehören dieser Fraktion an. Sie wollen im Kulturhaus zum Thema "Vom EU-Green Deal bis zum Great Reset: So bringen uns Brüssel und Berlin Inflation, Deindustrialisierung und Wohlstandsverlust" diskutieren.

Die Begrifflichkeit "Great Reset" werde von verschiedenen extremistischen Gruppen und Autoren genutzt, um angebliche Weltherrschaftspläne einer im Dunklen agierenden finanziellen und politischen Elite zu beschreiben, heißt es vom Bündnis für Demokratie und Toleranz. "Einzelpersonen dieser vermeintlichen Eliten werden zum personifizierten Bösen stilisiert. Dies wird häufig mit antisemitischen Aussagen vermischt. Damit knüpft die AFD an bekannte Verschwörungsmythen einer angeblichen ,Neuen Weltordnung’ und eines ,Großen Austauschs’ an", teilt das Bündnis für Demokratie und Toleranz weiter mit. Man verurteile diese Thesen als Mythen der Feinde der offenen Gesellschaft.

"Es ist sehr bedenklich, dass hier der wahre Urheber der Veranstaltung, nämlich die AFD, verschleiert werden soll, zumal nur eine Minderheit der Redner überhaupt dem Europäischen Parlament angehört", teilt das Bündnis für Demokratie und Toleranz weiter mit. Als Hauptredner werde der Europa-Abgeordnete Gunnar Beck angekündigt, auch der stellvertretende Vorsitzende der AFD-Bundestagsfraktion, Norbert Kleinwächter, soll nach Wiesloch kommen.

Das Bündnis für Demokratie und Toleranz wird unterstützt von Fridays for Future und dem Jugendgemeinderat. Auch die evangelische Petrusgemeinde, die türkisch-islamische Gemeinde Wiesloch und die alevitische Gemeinde sind Teil des Bündnisses. Aktiv sind auch SPD, FDP, CDU, Freie Wähler und Grüne aus Wiesloch sowie die Jusos und die Jungen Liberalen Rhein-Neckar. Aus Heidelberg erwarten die Organisatoren Unterstützung von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. "Gemeinsam wollen die verschiedenen Gruppierungen Stellung beziehen", heißt es im Aufruf zur Demo.