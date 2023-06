Wiesloch. (kbw/tt) Ein technischer Defekt an einem Erdkabel im 20.000 Volt-Mittelspannungsnetz war die Ursache dafür, dass am Wochenende für fast zwölf Stunden lang der Strom in Teilen Wieslochs ausfiel. Das hat jetzt die Netze BW auf RNZ-Nachfrage mitgeteilt. Der Strom sei am Freitagabend ab 21.22 Uhr ausgefallen. Der Defekt an dem Kabel trat demnach im Abschnitt zwischen der Schillerstraße und Schubertstraße in Wiesloch auf.

In Folge kam es daher zu weiteren Fehlern im Stromnetz. "Durch Umschaltungen im Mittelspannungsnetz gelang es dem Netze BW-Entstördienst in enger Abstimmung mit der Netzleitstelle, die Versorgung schrittweise wiederherzustellen. So waren ab 22.22 Uhr die ersten Haushalte wieder zugeschaltet", schreibt Netze BW. Auf einer Kabelstrecke sei eine Umschaltung vorerst nicht möglich gewesen. Dort seien die Fehlerstellen nur durch Suchschaltungen und den Einsatz eines Kabelmesswagens lokalisiert worden. Das habe Zeit gebraucht, so dass erst ab Samstagmorgen gegen 8.45 Uhr wieder alle betroffenen Haushalte in Wiesloch Strom hatten.

Während der Unterbrechungen seien zum Teil Notstromaggregate im Einsatz gewesen, die zwischenzeitlich wieder abgebaut wurden. Die Reparaturarbeiten an einem beschädigten Erdkabel liefen zuletzt noch.

"In der Nacht zum Freitag ist unsere Netzersatzanlage angesprungen", berichtete der Wieslocher Abteilungskommandant Marco Friz gestern auf Nachfrage. Durch den Stromausfall während der Abend- und Nachtstunden sowie der Urlaubszeit habe es wenig Auswirkungen gegeben: "Wir mussten nur zu einem Einsatz in der Scheffelstraße ausrücken, dort war eine private Hebeanlage ausgefallen", so Friz. Zu einer Besetzung des Feuerwehrhauses am Samstagmorgen sei es dann nicht mehr gekommen, weil die Stromversorgung da schon wiederhergestellt war.

Bürgermeister Ludwig Sauer lobte das rasche Eingreifen des Netzbetreibers: "Die Mitarbeiter der ,Netze BW’ sind gleich tätig geworden, die Instandsetzung hat allerdings gedauert", so Sauer. Grund dafür seien die Erdarbeiten gewesen. Er selbst sei während des Stromausfalls im Rathaus gewesen und habe die Kommunikation mit Polizei und Rettungsdiensten übernommen. Bei der Polizei habe es vereinzelt Notrufe gegeben, nach Angaben des Präsidiums wurden die Streifenfahrten erhöht.

Froh ist Sauer, dass die Stadt Wiesloch alle vier Feuerwehrhäuser mit Netzersatzanlagen ausgestattet hat. "Da bin ich wirklich stolz darauf, weil wir es trotz Lieferschwierigkeiten mit viel ehrenamtlichen Engagement auch zeitnah umgesetzt haben", so Sauer. Die Anlagen versorgen im Notfall die Feuerwehrhäuser – die dann Anlaufstelle für die Bevölkerung sind – mit Strom, um dort Funk- und Telefonverbindungen ...