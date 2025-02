Wiesloch. (tt) Das schlechte Wetter und der hohe Krankenstand bei der Baufirma haben in den vergangenen Wochen dafür gesorgt, dass es auf der Baustelle in der unteren Hauptstraße am Fontenay-aux-Roses-Platz nicht in dem Tempo voranging, wie zunächst geplant. Die Fachfirma ist nach Angaben der Stadt Wiesloch aber zuversichtlich, dass ab Dienstag die neuen, zwölf Zentimeter dicken Pflastersteine auf dem Platz verlegt werden können. Beim Tiefbauamt ist man optimistisch, dass die Gesamtarbeiten bis Ende März vollständig abgeschlossen sind.

Aufgestellt wurden bereits die neuen Leuchten auf dem Platz sowie drei neue Lichtstelen in der unteren Hauptstraße. "Auch die Stehkragen-Skulptur wird ganz am Ende wieder auf seinen Fontenay-aux-Roses-Platz zurückkehren", verspricht eine Sprecherin der Stadt. Ergänzt werden noch neue Fahrrad-Anlehnbügel. "Ein bisschen kniffelig wird es dann am Ende beim Pflastern vor der Bäckerei und dem Friseursalon, hier werden punktuelle Sperrungen und die Verlegung des Durchgangs von Nöten sein", heißt es von der Stadt. Diese Sperrungen werden von den Geschäften und den Passanten noch einmal Rücksicht und Verständnis abverlangen, erklärte die Sprecherin.

Ebenfalls fast abgeschlossen sind die Arbeiten zur Stabilisierung der Stützmauer am Leimbach. Dort waren sogenannte Auskolkungen – Strudellöcher, die im Uferbereich durch die Strömung entstanden sind – festgestellt worden. Diese mussten behoben werden, bevor es zu statischen Schwierigkeiten kommen konnte. Der größte Aufwand sei bei den Arbeiten die Umleitung des Wassers durch zwei große Röhren, damit an der Wand gearbeitet werden kann.

Nachdem zum Fahrplanwechsel am 16. Dezember 2024 alle Straßen rund um den neuen Nahverkehrs-Knotenpunkt in der Ringstraße wieder uneingeschränkt befahrbar sind, begannen nach der Winterpause die restlichen Arbeiten des Großprojektes.