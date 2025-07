Wiesloch. (dpa) Reisende auf der Autobahn A6 müssen am heutigen Mittwochabend eine Umleitung in Kauf nehmen: Die Autobahn in Fahrtrichtung Mannheim wird zwischen 21 und 23 Uhr gesperrt, wie die Autobahn GmbH mitteilt.

Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Kreuz Walldorf. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle ausgeleitet und über die Umleitung U70 bis zur A5-Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch geführt.

Grund für die Sperrung sind Schäden auf der Fahrbahn, die behoben werden müssen. Sie sind durch verlorenes Baumaterial entstanden. Bis zur Sperrung darf auf dem betroffenen Streckenabschnitt nur Tempo 40 gefahren werden.