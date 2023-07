Wiesloch. (tt) Für die Arbeiten zur Aufstockung des Wieslocher Woolworth-Kaufhauses sollte gestern eigentlich ein Kran auf der Ringstraße aufgestellt werden und dafür der rechte Fahrstreifen in Richtung Feuerwehrhaus gesperrt werden (siehe unten).

Am heutigen Montag teilte die Stadtverwaltung überraschend mit: "Die Sperrung des rechten Fahrstreifens zur Aufstellung eines Baukrans in der Ringstraße findet derzeit nicht statt." Auf Nachfrage hieß es, dass sich der Beginn der Baumaßnahme aufgrund von "weiteren rechtlichen Klärungen mit dem privaten Bauherren" verzögere.

Eine Immobiliengesellschaft aus Stuttgart plant, das Kaufhaus-Gebäude umzubauen und aufzustocken: Auf der Dachfläche im Süden des Hauses soll ein Aufbau mit Wohnungen entstehen. Insgesamt sollen laut Bauantrag, der der RNZ vorliegt, sieben neue Wohnungen mit einem Brutto-Rauminhalt von 3960 Kubikmetern geschaffen werden.

Update: Montag, 31. Juli 2023, 17.55 Uhr

Ringstraße ab Montag nur einspurig

Wiesloch. (tt) Die Arbeiten für die Aufstockung des Woolworth-Kaufhauses in der Wieslocher Innenstadt beginnen: Eine Immobiliengesellschaft aus Stuttgart plant einen Aufbau mit zwölf Wohneinheiten auf der Dachfläche im Süden des Hauses. Dafür muss ab Montag, 31. Juli, ein Baukran in der Ringstraße aufgestellt werden. "Aus diesem Grund wird der rechte Fahrstreifen der Ringstraße sowie der Fußweg auf der Seite des ,Woolworth’-Gebäudes, bis zur Einmündung der Unterführung, gesperrt", heißt es in einer Mitteilung der Stadt Wiesloch.

Fußgänger können die Sperrung des Gehweges über die Höllgasse – Dreikönigstraße – Hauptstraße umlaufen. Die Fußgängerampel Ringstraße kann ohne Einschränkung genutzt werden, so die Stadt.

Parallel dazu ist ab Montag auch der Röhrbuckel wegen den Arbeiten an der Fernwärmeleitung voll gesperrt. Die Umleitungsstrecke erfolgt durch die Unterführung des "Woolworth"-Kaufhauses und wird nach Angaben der Stadt durch die Kranstellung nicht beeinträchtigt.

Von der Ringstraße führt die Umleitung zur Rathaus-Tiefgarage und zur Innenstadt ebenfalls über die Höllgasse und dann über den oberen Röhrbuckel zur Röhrgasse. In die Gegenrichtung führt die Umleitung über Röhrbuckel, Bommertsgasse, Höllgasse zurück zum "Woolworth".