Wiesloch. (hds) Heute feiern Anke und Hans Rensch diamantene Hochzeit. Am 29. Mai vor 60 Jahren gaben sie sich das Ja-Wort bei der standesamtlichen Trauung in Nußloch. Kennengelernt hatte sich das Paar dort in der Jungen Gemeinde. Die Jubilarin war in der früheren DDR aufgewachsen, ihre Familie betrieb auf Rügen einen Bauernhof.

Wegen der Umwandlung der privaten Betriebe in "landwirtschaftliche Produktions-Genossenschaften" habe sich ein Weitermachen nicht mehr gelohnt, so Anke Rensch, daher sei sie mit ihren Eltern 1953 weggezogen. 1964 stand die Hochzeit an, Anke Resch arbeitete damals in einem Steuerbüro.

Hans Rensch, heute 86 Jahre alt, wurde auf Umwegen evangelischer Pfarrer. In Heidelberg geboren, in Nußloch aufgewachsen, absolvierte er zunächst eine Feinmechaniker-Lehre, um danach einige Jahre in der Industrie zu arbeiten, unter anderem bei Heidelberger Druckmaschinen.

Parallel machte er auch seinen Industriemeister. "Ich hatte dann Lust, weiterzulernen", so Rensch: Da er gerne in der evangelischen Gemeinde in Nußloch tätig war, wollte er dies intensivieren und studierte in Freiburg an der Pfarrhochschule. In die Region kam er als Pfarrvikar und war in Rotenberg, Rauenberg und Frauenweiler aktiv. Rensch war bis 1996 Pfarrer der damaligen Johannesgemeinde in Wiesloch, um dann frühzeitig den Ruhestand anzutreten.

Dem zum Trotz blieb er sehr aktiv. So machte er sich als "Weinpfarrer" am Winzerkeller einen Namen und hilft bis heute, je nach Bedarf, in der evangelischen Gemeinde in Schatthausen als Pfarrer aus: "Drei- bis viermal pro Jahr erhalte ich von dort einen Anruf."

Rückblickend gab es für ihn viele Höhepunkte. So habe er pro Jahr etwa 200 Besuche bei Gemeindemitgliedern gemacht, um sie in Gesprächen zu unterstützen, ein Seelsorger im wahrsten Sinne des Wortes. "1976 haben wir die erste, ökumenische Sozialstation in Baden-Württemberg hier in Wiesloch eröffnet. Mit dem katholischen Pfarrer Berthold Enz mussten wir uns gegen viele Widerstände behaupten, wir haben uns durchgekämpft", blickt er voller Stolz zurück.

Auch der Neubau der Orgel dürfte vielen noch in Erinnerung sein. All dies habe er nicht alleine schaffen können. "Meine Anke war mir in all den Jahren mehr als nur eine Hilfe": Sie habe viel ehrenamtliche Arbeit geleistet.

Die heute 84-Jährige hatte nach der Wende 27 Fahrten für die Gemeinde in ihre einstige Heimat organisiert, Hans zog es dagegen häufig nach Rom – oder in seinen Schrebergarten, an der Stadtmauer gelegen. Da ist er noch heute fast täglich zu sehen und er ist zudem häufig mit dem Fahrrad unterwegs. Auch in Wismar ist man häufig, genauer gesagt in Proseken, um dort einen guten Freund, Pfarrer im Ruhestand Manfred Harloff, zu besuchen.

Dieser leitet den Dankgottesdienst zur diamantenen Hochzeitsfeier am 1. Juni um 16.30 Uhr in der evangelischen Stadtkirche, der vom Posaunenchor aus Nußloch begleitet wird. Danach wird mit der Familie – zwei Kindern und fünf Enkeln – und Freunden gefeiert. Die RNZ wünscht dem Paar alles Gute.