Von Marco Montalbano

Baiertal. Es ist viel, was sich die drei Italiener Marco Fantino, Davide Longo und Roberta Minelli vorgenommen haben. Mit ihrer Tour "Fit for 2030 by bike" wollen sie auf 4200 Kilometern ein Zeichen für den Umweltschutz setzen. Nur mit Muskelkraft fahren die Hobbysportler mit ihren Rädern von Turin aus in nur 30 Tagen zum Nordkap und überwinden dabei –