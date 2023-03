Wiesenbach. (cm) Der geplante umstrittene Radweg am Ortsausgang von Wiesenbach Richtung Langenzell könnte ein Fall für den Landesrechnungshof werden. Der FDP-Landtagsabgeordnete Christian Jung mit Wurzeln in Neckargemünd möchte die Karlsruher Behörde als unabhängige staatliche Finanzkontrolle einschalten. Dies gab der Verkehrsexperte der FDP-Landtagsfraktion am Freitagmorgen bei einem Vor-Ort-Termin in Wiesenbach bekannt.

Bekanntlich plant die Gemeinde zusammen mit dem Land einen gerade einmal 350 Meter langen Radweg, der entlang der Landesstraße 532 (L532) eine Lücke zwischen dem Ortsausgang und dem vorhandenen Radweg Richtung Langenzell schließen soll. Eine Bürgerinitiative um den früheren Rathauschef Friedbert Kaiser sieht in dem Vorhaben jedoch eine Verschwendung von Steuergeld, da unweit entfernt am Biddersbach ein parallel verlaufender Radweg bereits besteht. Den Großteil der Kosten von rund 550.000 Euro soll das Land tragen.

Christian Jung berichtete zunächst von zahlreichen Fragen zu dem Projekt, die er an das Verkehrsministerium gestellt hatte. "Ich bin nicht gegen Radwege", betonte er. "Die Investition muss aber auch verhältnismäßig sein."

Jung kritisierte insbesondere, dass es keine Daten über das Verkehrsaufkommen und damit über den Bedarf für den Radweg in diesem Bereich gibt. Es werde einfach behauptet, dass hier viele Radler unterwegs seien. "Nur der Eindruck reicht aber nicht, es braucht Zahlen", meinte er. Der FDP-Abgeordnete zweifelte zudem an der Umweltverträglichkeit des Vorhabens. Diese sei bisher nicht analysiert worden.

"Ich komme hier zu dem Schluss, dass es noch einige Fragezeichen gibt", so Jung. "Deshalb sollte der Landesrechnungshof das Projekt überprüfen." Wenn dieser alles für in Ordnung befinde, dann sei es auch gut. "Ich sehe das emotionsfrei", meinte Jung und betonte: "Es geht hier um sehr viel Geld des Steuerzahlers." Jung kritisierte die Haltung, dass ja das Land das Vorhaben zahle und nicht die Gemeinde.

Deren Entscheidung für den Radweg sei auch korrekt zustande gekommen. "Aber nicht alles, was legal ist, ist auch legitim", meinte Jung. "Es hilft nichts, wenn das Land in ausgewählten Wahlkreisen für Radwege viel Geld in die Hand nimmt, aber es dann Ärger gibt." Damit meinte Jung wohl auch die umstrittene Radspur auf der Bundesstraße 37 (B37) zwischen Neckargemünd und Heidelberg, bei der die Kosten explodierten. ...