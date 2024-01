Wiesenbach. (cba) Innerhalb weniger Minuten hatten sich rund 100 Personen auf dem Rathausplatz versammelt. Der Aufruf lautete: "Gesicht zeigen gegen rechtsextremistisches Gedankengut!" Es war eine Kundgebung bei strömendem Regen.

Aber auch die Teilnehmer strömten herbei und die Kundgebung drohte mitnichten, im fast zum Starkregenereignis anwachsenden Wolkenbruch unterzugehen. Es war auch eine Kundgebung, die kurzfristig angekündigt war.

Erst am Sonntag hatte Jürgen Berger zum "klaren Widerstand" aufgerufen und das "demonstrative Treffen" bei der Kommunalverwaltung angekündigt. Die Resonanz war überwältigend. Auch die Polizei war vor Ort, alles verlief friedlich.

Der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins, Jürgen Berger, der auch Teilnehmer der Demonstration zwei Tage zuvor am Heidelberger Universitätsplatz gewesen war, hatte zu dieser Kundgebung aufgerufen und erklärt: "In den 60er-Jahren haben viele ihre Eltern gefragt, warum die Naziherrschaft nicht rechtzeitig gestoppt wurde. Darunter auch ich. Heute fühle ich mich mit vielen Freunden in der Pflicht, jetzt ein deutliches Zeichen gegen diese rassistische, demagogische Ideologie zu setzen".

Der 72-Jährige, der vor vier Jahren aus dem Gemeinderat ausgetreten ist, sieht die Demokratie in großer Gefahr. Für seinen Aufruf zur Kundgebung findet er viele Mitstreiter, die sich am Montagabend – teilweise mit Schildern in der Hand – an der stark befahrenen Hauptstraße versammeln.

Auf den Schildern prangen Parolen wie "Wir sind gegen rechts", "Bunte Vielfalt für unsere Enkelkinder" oder "Nie wieder ist jetzt". Berger ordert Warnwesten, ruft seine Mitstreiter dazu auf, sich in Neongelb zu kleiden. Der Sicherheit wegen. Vertreter aus allen Wiesenbacher Gemeinderatsfraktionen waren gekommen, ebenso Bürgermeister Eric Grabenbauer.

Auch Hermino Katzenstein, Landtagsabgeordneter der Grünen, und zahlreiche Bürger aus Neckargemünd nahmen an der Kundgebung teil – gleichsam Bürger aus den weiteren Gemeinden im Umkreis. Auch Joachim Bergsträßer, Mückenlochs Ortsvorsteher, war unter den Demonstrierenden.

"Mit solch einer riesengroßen Beteiligung hätte ich wirklich nicht gerechnet", freute sich Jürgen Berger. "Es war eine sehr breite Bevölkerungsschicht da und alle haben unser Anliegen unterstützt." Berger, der sich als "Alt-68er" bezeichnet, sagt: "Man hat gemerkt, dass den Leuten das Problem mit dem Rechtspopulismus tief in der Seele brennt."

Die Polizei habe in ihrem Bericht notiert, es seien 93 Teilnehmer vor Ort gewesen. Doch Berger spricht von mindestens 125 Teilnehmern. Denn es herrschte ständig Bewegung: "Es sind immer wieder Leute gekommen und gegangen." Gegen 18 Uhr sei die Versammlung schließlich aufgelöst worden, jedoch stehe bereits fest, dass es eine weitere geben werde: am kommenden Montag, 29. Januar, wieder um 17 Uhr auf dem Rathausplatz.

Update: Dienstag, 23. Januar 2024, 21.20 Uhr

Spontane Kundgebung am Rathaus

Wiesenbach. (luw) Der SPD-Gemeinderat Jürgen Berger ruft am Montag, 22. Januar, spontan zu einem "demonstrativen Treffen aller Demokraten gegen die von großen Teilen der AfD vertretene Nazi-Ideologie" auf.

Die Kundgebung soll von 17 bis 17.45 Uhr auf dem Rathausplatz an der Brunnenschale stattfinden. "Ich kann nicht vorhersagen, ob zu diesem kurzfristig anberaumten Treffen mehr als sechs Personen kommen und Gesicht zeigen werden", schrieb er am Sonntagabend an die RNZ.

Und weiter heißt es mit Blick auf die Enthüllungen über das Potsdamer Treffen von Rechtspopulisten, Neonazis und Unternehmern: "Mit mir haben in den 60er-Jahren viele ihre Eltern gefragt, warum die Naziherrschaft nicht rechtzeitig gestoppt wurde. Heute fühle ich mich mit vielen Freunden in der Pflicht, jetzt ein deutliches Zeichen gegen diese rassistische, demagogische Ideologie zu setzen."