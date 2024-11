Weinheim. (keke) Der Winter kann kommen. Zumindest Thomas Kaiser und Janos Flick, die beiden ebenso rührigen wie engagierten Gastronomen auf der Wachenburg, sind bestens vorbereitet.

Und wer die bis Ende September auf der Gartenterrasse des "Watzenhofs" in Hemsbach aufgebaute "Uding-Partyhütte" vermisst, darf sich umso mehr freuen. Nachdem Watzenhof-Pächter Dominik Rautenberg nach zehnjähriger Tätigkeit seinen Vertrag nicht mehr verlängert hatte, fand die Hütte ihren neuen Standort jetzt im Burghof der Wachenburg.

Dort soll sie auch mindestens bis zum kommenden März bleiben. Solange nämlich haben die Betreiber der Burgschenke Flick und Kaiser die Hütte gemietet und laden dorthin ab sofort "Familien, Firmenkunden und Feierfreudige" ein, um "unvergessliche Momente in einer einzigartigen Atmosphäre zu erleben".

Für sie stelle die Hütte eine Möglichkeit dar, in den Wintermonaten noch mehr Menschen auf die Burg zu holen, so Janos Flick gegenüber der RNZ. Vor der malerischen Kulisse der Wachenburg erwarte die Gäste ein spezielles Konzept, das sowohl Gruppen als auch einzelne Besucher anspricht.

"Von November bis März können Besucher die gemütliche Winterhütte genießen, wo sie sich bei herzhaftem Fondue, Hüttengaudi oder Frühschoppen verwöhnen lassen können", erklärt Thomas Kaiser, der Geschäftsführer der "Kaiser & Flick"-Gastronomie.

Man wolle den Gästen ein wetterunabhängiges Erlebnis bieten: "Ob bei einem festlichen Weihnachtsmarkt oder einem entspannten Winterabend mit Freunden: Wir haben für jeden Anlass das passende Angebot."

In der rund 100 Quadratmeter großen "Almhütte" im weiträumigen Burghof mit Blick in die Rheinebene finden bis zu 60 Personen Platz. Ein erster Höhepunkt erwartet Ausflügler bereits am Samstag und Sonntag, 30. November und 1. Dezember.

Dann wartet ein Weihnachtsmarkt, der mit Angeboten verschiedener Aussteller bereichert wird. Ein Rahmenprogramm wie "Fußball-Dart" und "Softbogenschießen" sowie eine gemütliche Glühweinhütte runden das Angebot ab. Nicht zu vergessen: Ein Shuttleservice bringt nach erfolgter Reservierung die Gäste sicher zur Burg hinauf und auch wieder hinunter.

Das kulinarische Konzept in der Hütte sieht jeweils donnerstags und samstags von 17 Uhr an Fondue-Partys vor. "Gerade an kalten Tagen ist das ein Genuss", machen Kaiser und Flick Appetit darauf. Freitags dürfen sich die Besucher von 17 bis 23 Uhr auf eine "spezielle Hüttengaudi mit leckeren Kleinigkeiten" freuen.

Sonntags werden von der morgendlichen Frühschoppenzeit um 11 Uhr bis zum letzten Dämmerschoppen um 17 Uhr diverse Schmankerln aufgetischt. Montags, dienstags und mittwochs hat die Hütte geschlossen.

Von dem zusätzlichen Angebot in der Winterhütte unberührt bleibt das bewährte Speisenangebot in der Burgschenke. Dort können sich Gäste auch weiterhin an saisonalen Gerichten mit regionalen Anklängen erfreuen.

Info: Weitere Informationen und Reservierungen sind online abrufbar und zu buchen. Ein direkter Kontakt ist zudem unter info@kf-gastro.de sowie Telefon 06201/8785760 möglich.