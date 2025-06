Weinheim. (dpa/lsw) Mehr als sechs Monate nach einem Feuer mit Millionenschaden öffnet das Erlebnisbad "Miramar" in Weinheim zum 16. Juni wieder - zumindest zum Teil. "Das war ein Kraftakt, aber wir freuen uns auf den Neustart", sagte Geschäftsführerin Lara Steinhart. Die Wiedereröffnung war mehrfach verschoben worden, weil die Schäden größer gewesen waren als zuvor angenommen.

> Was erwartet die Gäste an Neuem? Der Sanitärbereich sowie die zentrale Umkleide seien komplett neu aufgebaut und barrierefrei gestaltet worden, heißt es. Früher gab es verteilte Familienumkleiden - nun gibt es speziell für Familien einen sogenannten Sozialbereich inklusive Wickelraum für die Kleinen. Der Eingang mit den Kassen wurde mit modernem Design aufgepeppt. Akustische Schalldämpfer an der Decke sollen dafür sorgen, dass die Geräusche abgemildert werden.

Auch wurden das durch Ruß, Hitze und Rauch in Mitleidenschaft gezogene Erlebnisbad und die Saunalandschaft modernisiert und neu gestaltet. Am 4. Juli soll die Wiedereröffnung der Saunawelt mit einer Welcome-Back-Party gefeiert werden - mit Kinderschminken, Zauberer und DJ.

> Was kann noch nicht besucht werden? Auf die Wiedereröffnung der Therme müssen Besucherinnen und Besucher noch warten. Sie war beim Brand komplett zerstört worden und wird voraussichtlich erst Ende des Jahres wieder betriebsbereit sein. Geplant ist, sie baugleich mit der ursprünglichen Therme wiederzuerrichten.

> Was kostet der Eintritt jetzt? Die Ticketpreise bleiben nach Worten eines Sprechers unverändert. Ein Tagesticket für das Erlebnisbad beispielsweise kostet demnach für Kinder zwischen 2 und 6 Jahren 8,90 Euro, für Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 15 Jahren 22,90 Euro und für Gäste ab 16 Jahren 29,90 Euro. Beim Sauna-Ticket sinken die Preise um 5 Euro, da normalerweise die momentan nicht nutzbare Therme inbegriffen wäre. Gutscheine, die vor dem Brand erworben wurden, behalten ihre Gültigkeit.

Update: Donnerstag, 12. Juni 2025, 08.03 Uhr

Spaßbad "Miramar" will nach Brand erst Mitte Juni öffnen

Von Philipp Weber

Weinheim. Statt der Schwimmmeister geben im Miramar weiter die Handwerker den Ton an: Die zuletzt für diesen Monat angekündigte Wiedereröffnung des seit 1987 in Privatbesitz befindlichen Freizeitzentrums verzögert sich erneut. Doch am Montag, 16. Juni, soll es so weit sein: Dann gehen die Tore von Freizeitbad und Saunalandschaft wieder auf. Die Kristall-Therme, die in der Nacht auf den 9. Dezember weitgehend abgebrannt war, soll bis kommenden Dezember wieder aufgebaut sein. Das teilte die Geschäftsführung bei einem Medientermin am Mittwoch mit. Der Gesamtschaden wird mittlerweile auf rund 20 Millionen Euro geschätzt.

Ein Grund für die erneute Verzögerung ist laut Co-Geschäftsführer Nicolas Steinhart der Stromausfall in Spanien. Der Mega-Blackout vom 28. April hatte einen Produzenten von Glaselementen lahmgelegt. Weil der Ofen buchstäblich aus war, geriet ein Lieferant für Umkleideelemente in Verzug. Das wirbelte den Zeitplan gehörig durcheinander. Außerdem mussten die Handwerker bei einer zunächst stabil erscheinenden Wand im Umkleidebereich noch mal ran. Gerade in dem vom Brand mitbetroffenen Eingangs- und Kabinenbereich wurde am Mittwoch noch hart gearbeitet. Baumaschinen lärmten, auf dem Bäderparkplatz standen die Lieferwagen der Fachfirmen.

Im Saunenbereich ist man schon weiter: Eine Miramar-Mitarbeiterin war mit schwarzem Lack und einem feinen Pinsel zugange. Gewissenhaft zog sie die ausgebleichte Nummerierung der Schließfächer für Wertsachen nach. Das Miramar zählt neun Saunen und zwei Dampfbadebereiche, vier der Saunen sind im Hauptgebäude, der Rest in einer Gartenlandschaft.

Während der Schließung fließen um die 1,8 Millionen Euro in Erneuerungen, für die man bei laufendem Betrieb wohl etliche Nachtschichten bräuchte. Die Wände des Saunentrakts haben nun ein modernes Design, und Aufgussexperte Ulli Wieland freute sich am Mittwoch schon auf die neue Attraktion: ein Schaumbad. Viele seiner Gäste vermissten das Saunieren, erzählte er: "Ich bin sogar auf dem Maimarkt angesprochen worden."

So schwankte die Stimmung auch bei den Geschäftsführern Lara und Nicolas Steinhart zwischen Stress und Vorfreude: Bis zur Teileröffnung ihres Betriebs sind es noch ein paar intensive Wochen. Doch das Licht am Ende des Tunnels rückt näher. Nach der Brandkatastrophe habe man über 1600 Tonnen Abraum aus dem Bad schaffen müssen, so Nicolas Steinhart. Etwa dieselbe Menge an Material bauten die Handwerker wieder neu ein: Sie verlegten allein 40 Tonnen Fliesen und 26 Kilometer Kabel.

Wo von 2007 bis Dezember 2024 die Therme stand, warten Bodenplatte, Wände und Säulen weiter auf den Neubau. Es sei ein großes Glück, dass diese Elemente dem Feuer und allen nachfolgenden Beprobungen standgehalten haben und beim Wiederaufbau Verwendung finden, so der Mediensprecher des Bads: So sei eine Wiedereröffnung der Therme noch 2025 zu schaffen – auch wenn es sportlich werde.

Wenn Freizeitbad und Saunen wieder Besucher anziehen, bleibt der Thermalbereich also zunächst ebenso geschlossen wie ein Strömungsbecken auf dem Außengelände. Das Becken werde nach eingehender Überprüfung erneuert, so Betriebsleiterin Kathrin Wagner. Im Laufe des Sommers wird mit der Amethyst-Lounge und einem Salzbecken zumindest ein Teil des Thermalareals freigegeben.

Die Ermittlungen zu dem Großbrand wurden schon 2024 abgeschlossen. Es war ein technischer Defekt. Die Katastrophennacht und die darauf folgende Schließung haben enorme wirtschaftliche Schäden verursacht. Doch der mehrere Bäder zählende Gesamtbetrieb Miramar ist offenbar stark genug, um diese auszuhalten.

So kündigte Co-Geschäftsführerin Lara Steinhart an, die Eintrittspreise auf absehbare Zeit nicht zu erhöhen. Auf den Thermenzuschlag von fünf Euro pro Ticket wird verzichtet, bis die neue Therme steht. Bereits verkaufte Karten bleiben gültig. Auch in puncto Mitarbeiterführung will man sich nichts vorwerfen lassen: Keiner der 130 Festangestellten hat eine betriebsbedingte Kündigung erhalten, niemand musste in Kurzarbeit.

Etwa 80 Mitarbeitende sind unter Beibehaltung ihrer Bezüge freigestellt, halten sich aber in Schulungen auf dem Laufenden. Die im Miramar angebotene Physiotherapie sei zum Teil durch einen Raum für Trockenübungen an einem anderen Ort ersetzt worden, so der Sprecher. Behandlungen mit Wasser finden künftig vor den allgemeinen Öffnungszeiten statt.

Sowohl in der Therme als auch im Umkleidebereich gingen Wiederaufbau und Modernisierung Hand in Hand: Die Umkleide umfasst künftig einen barrierefreien Sozialbereich mit Familienumkleide und Wickelraum. In der Therme wird die Akustik verbessert.

Update: Mittwoch, 14. Mai 2025, 19.36 Uhr