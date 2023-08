Weinheim. (RNZ) Am 2. und 3. September laden die Weinheimer Segelflieger wieder zu ihrem traditionellen Sommerfest ein. Die Mitglieder des Luftsportvereins Weinheim 1932 möchten mit der Veranstaltung Werbung für ihr Hobby machen und den Flugsport in allen Facetten präsentieren.

Rund 250 freiwillige Helfer sind das gesamte Wochenende unermüdlich im Einsatz, um den Besuchern den Aufenthalt am Flugplatz zu einem unvergesslichen Erlebnis werden zu lassen, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Demnach wird es auch in diesem Jahr wieder ein spektakuläres Programm geben. Hardy Klingenmeier wird mit seiner 600 PS starken North American T-6 zu atemberaubenden Kunstflugvorführungen starten. Außerdem werden Uwe Schreyer und Volker Fischer wieder mehrfach mit einer Pitts und einer Yak 52 zu spektakulären Motorkunstflug-Vorführungen starten.

Archivbild: Kreutzer

Auf dem Programm stehen natürlich auch wieder Segelkunstflug-Vorführungen, Oldtimer-Formationen, Fallschirmsprünge, Modellflug und Hubschrauber-Flüge. Am Samstagabend ist ein illuminierter Dämmerungssegelkunstflug mit anschließendem Feuerwerk geplant.

Neben dem abwechslungsreichen Programm am Himmel gibt es auch am Boden viel zu sehen. Für die Besucher fast zum Greifen kann man zahlreiche, zum Teil sehr seltene Oldtimer-Flugzeuge bestaunen. Ein Ausbildungsstand informiert über den Weg vom Fußgänger zum Segelflugpiloten, zahlreiche Stände bieten eine große Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten an und natürlich besteht auch wieder die Möglichkeit, selbst abzuheben. Das gesamte Wochenende sind Mitflüge in viersitzigen Motorflugzeugen, Oldtimern und einem Hubschrauber möglich. Für die besonders mutigen Besucher werden Tandem-Fallschirmsprünge angeboten.

Natürlich gibt es für die kleinen Besucher auch wieder eine Hüpfburg, ein Kinderkarussell und ein Trampolin. Am Sonntagmorgen ist ab 10 Uhr ein Weißwurst-Frühstück mit zünftiger Blasmusik geplant. Natürlich ist der Eintritt – wie immer – frei. Ausreichend Parkplätze stehen ebenfalls kostenfrei zur Verfügung.