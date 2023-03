Weinheim. (anba) Rappelvoll. In bester Kurpfälzer Mundart lässt sich so zusammenfassen, wie viele Besucherinnen und Besucher am Freitag ins Café Central strömten. Das "Weihnachtskonzert", das der Liedermacher Götz Widmann schon fast traditionell zwischen den Jahren spielt, musste zwar verschoben werden – etwas mehr als einen Monat später wurde dies nun aber in bester Laune nachgeholt. Mit "Night of the Liedermacher" – die Nacht der Liedermacher – lockte das Central zu einem Konzert-Dreiklang.

Der Haupt-Act Götz Widmann moderierte selbst den Abend und kündigte Gringo Mayer an. Widmann erzählte, wie er auf Mayer aufmerksam wurde. Dabei war das Central ein "Vermittler", denn: "Ich war im Central im Backstage-Bereich bei einem Auftritt, und da kam im Hintergrund Gringo", so Widmann.

Tatsächlich interessant, dass die beiden Künstler nur wenige Kilometer voneinander aufgewachsen sind: Mayer ist in Ludwigshafen geboren, Widmann in Heidelberg. Während Widmann nun zeitweise in Berlin, Bonn und der Schweiz lebt, bleibt der andere in der Metropolregion und erobert die Herzen seiner Zuschauer im Sturm.

Natürlich möchte man nicht davon sprechen, dass ein Künstler dem anderen den Rang ablief – aber festzuhalten war allemal: Gringo Mayer, der Kurpfälzer "Blues-Barde", hatte die Herzen auf seiner Seite und die Besucherinnen und Besucher tanzend und wippend vor der Bühne. Ultra-Fans, die jedes seiner Lieder aus eigener Feder und eigener Komposition kannten, waren hier und dort in der Menge nicht zu überhören.

Die eingängigen Stücke machten das Flair des Unterhalters aus: Hits wie "Ajo" luden einfach dazu ein mitzusingen. Nicht immer im Gleichklang mit der wohligen Stimme, die Mayer durch die Boxen jagte, durchaus aber kräftig und mit heftigem Beifall quittiert.

Götz Widmann selbst trat mit Verschiedenem aus seinem langjährigen Repertoire auf; mit Altem von "Joint Venture", der Band, in der er von 1993 bis zum plötzlichen Tod seines Bandkollegen im Jahr 2000 spielte; Neueres, das er als Solokünstler seither in drei Alben verpackt hat – und was er auf seiner Tour "Spaß" nun seit einem halben Jahr durch Deutschland trägt.

Teilweise zynisch-humorige Titel gab er zum Besten: "Hank stirbt an einer Überdosis Hasch". Den "Hankie", ...