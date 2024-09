Von Günther Grosch

Weinheim. Die Melonen, der Duft nach Lavendel, die verführerischen Marmeladen, bunten Macarons und all die anderen Produkte aus der Provence – irgendwie fehlten sie doch. Trotz ebenso abwechslungsreicher wie schmackhafter Slow-Food-Angebote sowie des Handwerker-Markts in der Mittleren Hauptstraße und in der Fußgängerzone haben viele Besucher des