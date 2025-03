Weinheim. (web) Es war nicht die Blitzeratrappe selbst, die die RNZ auf die Spur eines Kunstschaffenden gebracht hat; vielmehr war es eine weitere Holzskulptur. Diese steht ebenso wie der vermeintliche Blitzer auf einem Grünstreifen an der Mannheimer Straße. Sie zeigt ein menschliches Wesen mit markanten Zügen. Es verharrt in einer Denkerpose und schaut rechts an der

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote