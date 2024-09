Von Christina Schäfer

Weinheim. Am kommenden Freitag, 20. September, ist "World Cleanup Day". In Weinheim haben sich Schüler schon am Dienstag engagiert, um Stadt und Natur von Müll zu befreien. Die Klasse 2 a der Zweiburgenschule machte sich mit ihren Lehrerinnen Daniela Freudensprung und Sabine Waldmann von der Weststadt aus zu Fuß auf den Weg zum Bahnhof und startete