Von Volker Knab

Weinheim. In einer ungewöhnlichen Kombination von Kontrabass und Gitarre präsentierte das "Duo Lagerfeld" am Samstag bei der Fête de la Musique in Weinheim Jazz- und Pop-Klassiker in neuem Gewand. In diesem Jahr reduzierte sich das Programm des Formats auf einen einzigen Auftrittsort am Marktplatzbrunnen.

In den vergangenen Jahren waren mehrere Bands